Gloucester 17 - 18 Bristol

Pour l'ouverture de la 9ème journée du Premiership, Gloucester, dernier du championnat, recevait, sur sa pelouse du Kingsholm Stadium, Bristol, le leader. Et le match commence d'entrer par un essai collectif des Bears à la troisième minute. Après une touche sans saut, transmis au premier receveur, Bristol organise un bon maul qui les mène sans trop de difficultés dans l'en-but. Moins de dix minutes plus tard, les Bears accélèrent et arrivent au niveau des 22 mètres adversaires mais une des passes est interceptée par Santiago Carreras qui a le champ libre pour remonter tout le terrain et aller marquer.

Billy Twelvetrees transforme et permet à Gloucester de passer devant 7 - 5. La leçon n'a pas été retenu du côté des Bears, puisque que l'Argentin réitère la même interception, 12 - 5. Bristol se réveille avant la mi-temps par une percée du troisième ligne, Jake Heenan, et revient à égalité, 12 - 12 à la pause. De retour, Bristol est pénalisé en mêlée, Willi Heinz joue rapidement et permet à Ollie Thorley de marquer. À cinq minutes de la fin, Gloucester commet une faute après un plaquage haut, permettant à Bristol de repasser devant. Score final, 17 - 18, les Bears restent en tête du classement.

Sale 22 - 27 Bath

À Sale, Bath donne le ton d'entrée de jeu en inscrivant le premier essai du match dès la deuxième minute. Une pénalité en plus de chaque côté et 25 minutes plus tard, Sale marque à son tour, après une phase de pick & go. Il ne faut pas moins de cinq minutes à Bath pour répliquer avec une percée du trois-quarts aile Will Muir, qui permet à son équipe d'arriver à cinq mètres de la ligne. Le ballon circule rapidement sur l'aile opposé. Les avants font le travail et le talonneur Tom Dunn aplati au niveau des perches. Juste avant la pause, Connor Doherty, voulant faire un coup de pied rasant mais le manque et cela permet à Bath de marquer un troisième essai.

En seconde période, Sale ne tarde pas à marquer. Après avoir obtenu une pénalité à cinq mètres de la ligne, les Sharks décident de jouer à la main, le Sud-africain Daniel du Preez prend le ballon et passe la défense sans trop de difficulté. Le temps réglementaire dépassé, Sale parvient à inscrire un dernier essai mais cela ne suffira pas pour revenir. Bath s'impose 27 à 22.

Harlequins 37 - 24 Leicester

Pour le premier match du samedi, les Harlequins accueillaient les Leicester Tigers. Le premier essai de la rencontre ne se fait pas tarder, dès la troisième minute, malgré une belle défense des Harlequins poussés sur leur ligne, Leicester parvient à aplatir et l'ouvreur Zack Henry transforme. Les Harlequins répondent immédiatement avec un essai de l'arrière Mike Brown, transformé par Marcus Smith. À la demie heure de jeu, le demi d'ouverture des Harlequins, non marqué par les défenseurs des Tigers, parvient à inscrire le deuxième essai de son équipe. Deux minutes plus tard, le demi de mêlée de Leicester Jack Van Poortvliet feinte la défense des Harlequins et part inscrit l'essai.

Juste avant la mi-temps, après une poussée en mêlée, le ballon ressort côté droit et le trois-quart, Andre Esterhuizen aplati. 30 - 17 à la pause. Au retour, un joueur de chaque équipe se prend par le col, les deux prennent un carton jaune. En surnombre, sur le côté droit, Louis Lynagh marque à son tour. Peu de temps après, George Martin contre un coup de pied des Harlequins qui lui permet d'aller marquer. En toute fin de match, les Tigers se donnent pour aller chercher un dernier essai mais cela ne fonctionnera pas, Les Harlequins gagnent le match 37 - 24.

Exeter 26 - 3 London Irish

Exeter ouvre le score avec un essai du troisième ligne Sam Simmonds dans les cinq premières minutes de jeu. Dix minutes plus tard, c'est au tour d'un autre troisième ligne, Dave Ewers. Il inscrit le deuxième essai de la rencontre. Paddy Jackson, le demi d'ouverture des London Irish passe une pénalité à la demie heure de jeu, qui ramène son équipe à 3 contre 14 à la mi-temps. De retour sur la pelouse, Exeter continue sur sa lancée. Le trois-quarts aile Alex Cuthbert transperce la défense des London Irish et inscrit un nouvel essai pour Exeter. Avec une touche raté des London Irish à seulement cinq mètres, Exeter récupère le ballon et remonte tout le terrain, stoppé après un choc tête contre tête, Motu Matu'u, le talonneur des London Irish prend un carton rouge. Exeter marque un dernier essai, aggravant le score à 26 - 3 et obtenant le point de bonus.

Worcester 13 - 17 Wasps

Pour ce dernier match de la 9ème journée de Premiership, les Wasps se rendaient sur la pelouse de Worcester. Worcester aurait pu ouvrir le score après une chandelle, par-dessus la défense dans les 22 mètres, sur l'aile droite pour Perry Humphreys mais il commet un en-avant sur la réception du ballon. Les Warriors ne démorent pas et finissent par obtenir une pénalité que l'ouvreur Jamie Shillcock réussie. Les Wasps répondent immédiatement avec un essai de James Gaskell, transformé par son ouvreur Jimmy Gopperth.

Avant la fin de la première période, le numéro huit, Tom Willis, résistent aux plaquages et parvient à inscrire le deuxième essai des Wasps. 14 - 3 à la pause en faveur des Wasps, il faut attendre l'heure de jeu avant que Worcester ne marque leur premier essai, grâce à deux tirs au pied rasant qui permettent de passer la défense des Wasps. Malgré plusieurs assaut, les Warriors ne parviendront pas à inverser le score du match, et les Wasps s'imposent 17 à 13 à l'extérieur.