"Pourquoi ne nous ont-ils pas accordé leur confiance ? C'est absurde."... Le Top des déclas

" Le RCT est frustré, bafoué, insulté... "

Trouvant que les conditions sanitaires n'étaient pas remplies, Bernard Lemaître, président du RCT a décidé que son club ne jouerait pas contre les Scarlets. Résultat des courses, les Toulonnais ont eu match perdu 28-0. Dans nos colonnes, il pestait : "Il n'y a rien à négocier : à partir du moment où l'organisateur prend la décision de nous déclarer forfait, que voulez-vous rediscuter ? Aujourd'hui, nous avons tenté d'être le plus compétitifs possibles, mais nous avons déjà passé deux matchs sur quatre, et on sait notre position fragilisée... Face à Llanelli à Mayol, pour le prochain match, peut-être que nous enverrons des juniors, je ne sais pas... Ensuite on ira à Sale, et alors ? On ne va pas jouer le jeu. Le RCT est frustré, bafoué, insulté..."

" Pourquoi ne nous ont-ils pas accordé leur confiance ? C'est absurde. "

Vincent Gaillard (directeur général de l'EPCR) est revenu pour Rugbyrama sur les événements de vendredi qui ont entraîné l'annulation de la rencontre Scarlets-Toulon et s’est étonné du fait que le RCT refuse de jouer malgré les dispositions prises par les Scarlets : "Je comprends que les joueurs réagissent de la sorte : ce n'est pas à eux d'avoir une vision sur la situation sanitaire. Mais que le management du club réagisse ainsi, c'est inacceptable. Tous les clubs connaissaient le règlement depuis le début de la compétition. Ils ont des responsabilités, des contrats de participation à la compétition... Je n'ai jamais eu de doute sur l'envie des Toulonnais de jouer, mais pourquoi ne nous ont-ils pas accordé leur confiance ? C'est absurde. Pourquoi aurions-nous voulu les piéger ?" Finalement, Toulon a eu match perdu (28-0).

" Une défaite qui fait très mal "

Cela faisait douze ans que l’ASMCA n’avait pas perdu à domicile en Coupe d’Europe contre un club étranger. La défaite contre le Munster (31-39) n’a pas vraiment été du goût de l’ouvreur asémiste Camille Lopez qui nourrissait des regrets après le match : "Cette défaite fait très mal. Avec ce nouveau format de compétition, cela va être compliqué. On fait trente bonnes minutes mais après on est pris sur notre conquête et on ne va plus dans leur camp. C'est compliqué pour marquer. On doit être plus consistant que ça pour ne pas se retrouver dans cette situation. Les absences, cela fait partie du jeu, on ne peut pas se cacher derrière ça. On n'a pas pris ce point de bonus défensif, cela aurait été mieux. Mais nous avons eu trop d'indiscipline avec deux cartons jaunes et face à un cador de la Coupe d'Europe on le paye cash. On est une grande équipe mais sur trente minutes. Il va falloir cravacher pour se qualifier. Ce soir on a pris un coup".

" Aucun de ces mots, ne représentent mes valeurs. "

Après la diffusion de Tweets racistes datés de plusieurs années, l’Argentin Pablo Matera est revenu à Paris dans son club du Stade français où il a dû présenter ses excuses, relayées par différents médias nationaux : "J'imagine qu'il y a énormément de personnes qui se sont senties offensées, blessées et j'aimerais leur demander pardon. C'est vraiment une mauvaise utilisation des réseaux sociaux avec mes amis du lycée. C'était certainement une très mauvaise blague sur le moment. J'aimerais simplement demander pardon. Je veux juste que les personnes offensées sachent que je ne pense aucun de ces mots, qu'ils ne représentent en rien mes valeurs."

" Mission accomplie "

Auteur d’un match plus que convaincant en Coupe d’Europe contre Newport (47-8), l’Union Bordeaux-Bègles guidé par son manager Christophe Urios pouvait être fier de sa performance : "C'était long en première mi-temps. On a eu du mal à rentrer dans le match, on n'était pas en équipe, on jouait les uns après les autres. Nos avants n'ont pas été déterminants sur le match. On a été pénalisé en touche, en mêlée, on n'a pas su poser la pâte sur le match. En deuxième mi-temps, c'était mieux avec plus de vitesse. La qualité individuelle des joueurs a fait la différence. Ce match était un passage obligé et important. On l'a gagné, c'est bien, avec le bonus, c'est encore mieux et plus de 28 points d'écart c'est encore mieux et en plus on n'a pas de blessé. Donc, c'est mission accomplie. Les Gallois ont été vaillants et nous, je nous ai pas trouvé fameux. J'ai apprécié la réaction de la deuxième mi-temps".