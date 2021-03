Picamoles à l’UBB, les compositions d’Ecosse - Irlande… Les 5 infos de vendredi

Picamoles arrive directement à l’UBB…

Louis Picamoles est désormais un joueur de l’Union Bordeaux-Bègles. Le troisième ligne d’expérience devait rejoindre la Gironde seulement la saison prochaine, finalement, c’est dès aujourd’hui qu’il s’est engagé avec le club. L’ancien international arrive en qualité de joker médical. Cette arrivée comble le vide laissé par le départ d’Amosa pour Bayonne, celui de Tauleigne pour Montpellier et l’incertitude autour de l’avenir d’Higginbotham.

… Pour compenser l’absence de Tauleigne, blessé jusqu’en fin de saison

Parce que oui, si Picamoles arrive si tôt à Bordeaux, c’est parce Marco Tauleigne est out jusqu’à la fin de la saison. Lors de l’échauffement du match face à Pau, le troisième ligne de l’UBB s’est blessé à la cheville. Une blessure qui a nécessité une opération chirurgicale. Le joueur a donc annoncé la fin de sa saison, et donc de son aventure avec Bordeaux. Tauleigne fait le chemin inverse de Picamoles et rejoindra Montpellier l’année prochaine.

Combezou et Jacquet prolongent avec Castres

Le Castres olympique a annoncé ce vendredi soir la prolongation de deux de ces cadres. Il s’agit du trois-quarts centre Thomas Combezou, 34 ans, qui a signé un nouveau bail l'engageant au club tarnais jusqu'en 2023. L’autre joueur est le doyen de l'équipe, Loïc Jacquet, 36 ans, qui prolonge l'aventure jusqu'en juin 2022.

Pour Oyonnax, Soyaux et Vannes les bonnes opérations

Dans le choc de ce vendredi soir entre Biarritz et Oyonnax, c’est les partenaires de Lionel Beauxis qui l’ont emporté sur le score de 31 à 24. Dans les autres résultats, Soyaux-Angoulême a signé sa deuxième victoire consécutive tandis que Vannes a repris son fauteuil de leader grâce à son succès à Montauban. Aurillac, Grenoble et Colomiers sont également sortis vainqueurs de leur rencontre.

Les compositions d’Ecosse - Irlande

L'Écosse reçoit l'Irlande dimanche (16h), en clôture de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. À cette occasion, le XV du Chardon alignera une paire de centres Sam Johnson - Chris Harris. De leur côté, les Irlandais joueront sous le tempo de Jonathan Sexton.