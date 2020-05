Petaia, Proctor, Redpath... Qui sera le centre international de demain ?

Jordan Petaia (20 ans, Reds)

Il a fait ses débuts avec les Wallabies pendant la Coupe du monde. Des débuts remarqués, car on le considère comme l'une des pépites australienne. Il a disputé le quart de finale contre les futurs finalistes du trophée Webb Ellis : l'Angleterre. Malgré une défaite, ce genre de match forge l'avenir de ce jeune joueur. À 20 ans, il aura déjà relevé des défis importants. Depuis la reprise du Super Rugby, il aura joué deux matchs tout deux en tant que titulaire avant l'arrêt des compétitions suite à la pandémie du covid-19 qui frappe la planète. On peut dire que ce jeune commence sa carrière professionnelle sur les chapeaux de roues.

Coupe du monde 2019 - Jordan Petaia (Australie)Icon Sport

Billy Proctor (20 ans, Hurricanes)

Il évolue au sein d'une équipe emblématique de Nouvelle-Zélande (Hurricanes) en ayant participé aux sept matchs en Super Rugby, il aura été titulaire à deux reprises. Pour le moment, ce jeune joueur n'a pas connu de sélection nationale, cependant d'ici quelque temps ou quelques années cela pourrait arriver. Il est le frère cadet de Matt Proctor, international all black qui joue au même poste que lui, d'ailleurs, c'est Billy qui a repris le flambeau au poste de numéro 13 depuis le départ de l'ainé pour l'Angleterre (Northampton Saints).

Billy ProctorRugbyrama

Cameron Redpath (20 ans, Bath)

Il est pressenti pour devenir l'un des centres du XV de la Rose d'ici quelques années. Très rapide et n'ayant pas un gabarit trop solide, il ressemble à ses joueurs vif qui savent trouver les intervalles. Après avoir alterné entre Sale et Bath, il a aujourd'hui signé un contrat de trois ans avec Bath. D'origine écossaise, il ne suit pas les trâces de son père Bryan Redpath, ancien demi de mêlée du XV de Chardon, Cameron lui préfère le maillot anglais.

Cameron RedpathIcon Sport

Fraser Dingwall (21 ans, Northampton)

On l'aura beaucoup vu cette saison sur les terrains de rugby, en ayant participé à 17 rencontres, en Premeirship et en Coupe d'Europe. Ce jeune joueur gagne en temps de jeu et en performance, car il aura été titulaire à 9 reprises. C'est un excellent plaqueur, mais aussi un redoutable attaquant, avec son physique il arrive à percer les lignes facilement.

Fraser DingwallIcon Sport