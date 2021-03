Pesenti en renfort, Willemse va connaître son sort aujourd’hui… Ce qu’il ne fallait pas rater hier

Pesenti arrive à Marcoussis

C’est une véritable pénurie en deuxième ligne à laquelle doivent faire face Fabien Galthié et son staff. Romain Taofifenua s’est blessé face au Pays de Galles, Paul Willemse a écopé d’un carton rouge et Cyril Cazeaux est indisponible. Le palois, Baptiste Pesenti, qui n’a plus joué depuis le 27 décembre dernier, a donc été rappelé pour préparer la rencontre face à l’Écosse.

Willemse connaîtra son sort aujourd’hui

Exclu pour une fourchette sur le pilier gallois Wyn Jones lors du match face au Pays de Galles, samedi, le deuxième ligne du XV de France, Paul Willemse, sera entendu aujourd’hui par la commission de discipline du comité du Tournoi des 6 Nations. Le joueur de Montpellier risque gros et devrait sûrement être suspendu pour la rencontre face à l’Ecosse qui se disputera vendredi.

Liam Williams victime d’insulte sur les réseaux sociaux

Après France – Pays de Galles, l’arrière du XV du Poireau a été victime d'insultes sur les réseaux sociaux par une poignée d'imbéciles. La raison ? À leurs yeux, Liam Williams aurait coûté le Grand Chelem aux Gallois en plongeant dans un ruck en fin de match en écopant d’un carton jaune, aux lourdes conséquences. La fédération galloise est aussitôt montée au créneau pour défendre son joueur.

Ken Owens répond à Fabien Galthié

Après la rencontre du XV de France, Fabien Galthié avait demandé la cleménce des instances disicplinaires après le carton rouge infligé à Paul Willemse tout en laissant entendre que les Gallois étaient maître dans l’art de provoquer. Ce lundi, le pilier Ken Owens a répondu au sélectionneur des Bleus "Je peux dire une chose que nous ne faisons pas sur le terrain, c’est d’essayer activement de faire sortir les joueurs adversaires. Si je suis honnête, c’est un petit peu ridicule." Ce France-Galles continue de faire parler !

Dallogolio réclame du changement en Angleterre

La cinquième place obtenue par l’Angleterre lors de ce Tournoi des 6 Nations 2021 fait beaucoup parler outre-manche. L’ex troisième ligne international, Lawrence Dalloglio, aujourd’hui consultant a appelé à du changement "Terminer cinquième, perdre contre le Pays de Galles, l’Écosse ou l’Irlande, c’est inacceptable. Les choses doivent changer. (…) L’équipe a besoin d’être rafraîchie." Dalloglio ne demandait pas forcément un changement de coach, mais l’arrivée de nouveaux visages aussi bien dans le staff que dans les joueurs. Ce Tournoi laissera des traces pour le XV de la Rose c’est certain.