Perpignan dévoile ses maillots, le groupe Argentin contre les Springboks... Les 5 infos de mercredi

Le groupe Argentin pour affronter les Springboks

Mario Ledesma a annoncé le groupe des 23 joueurs qui recevront l'Afrique du Sud pour le compte de la troisième journée du Rugby Championship. Nul doute que les argentins ne voudront pas finir le tournoi fanny. Voici la composition des Pumas.

beIN Sports ne diffusera plus les matchs des Dragons Catalans...

Après sept ans de diffusion, BeIN a décidé de ne plus être candidate à la renégociation des droits TV pour le Rugby à XIII. Selon l'Indépendant, Rob Elstone (directeur de la Super League) désirait revoir les tarifs de diffusion à la hausse.

... et 3 joueurs des Dragons blanchis

Trois des cinq joueurs des Dragons Catalans, initialement suspendus après un match de Super League très tendu contre Warrington samedi, ont été blanchis par la commission de discipline, a indiqué mercredi la seule franchise française du championnat anglais. Il s'agit de Kenny Edwards, Mickeal Simon et Brayden Wiliame

Perpignan dévoile ses nouveaux maillots

Nouvelle saison, nouveau départ, nouveau sponsor. De retour en Pro D2 après une saison dans l'Élite, l'Usap vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison 2019/2020. On se retrouve avec les traditionnelles couleurs bleue, rouge et or. Une tunique faite par la marque Adidas qui succède à Errea.

Siya Kolisi reprend la compétition

Le capitaine des Sud Africains, Siya Kolisi est blessé depuis deux mois suite à une blessure au genou avec les Stormers en mai dernier. Un coup dur pour la sélection qui s'apprête pourtant à remporter son premier Rugby Championship depuis 2009. Le troisième ligne va jouer la Currie Cup avec la Western province pour retrouver du temps de jeu et du rythme avant le Mondial au Japon. Il serait susceptible de pouvoir rejoindre la sélection pour les matchs de préparation, dont le prochain contre l’Argentine le 17 août à Pretoria ou le deuxième contre le Japon début septembre.

Crédit photo de couverture* : Usap