"Pendant la coupe du monde, ça sera très dur"... Le top des déclas du week-end

" Les Australiens ont été excellents. Nous avons manqué de discipline, notamment en défense où nous avons raté beaucoup trop de plaquages. En première mi-temps, nous n’arrivions pas à mettre la main sur le ballon. Après le repos, ils nous ont fait très mal et nous avons perdu le contrôle du tableau d’affichage. Il nous faudra travailler notre défense avant le match de la semaine prochaine. "

Les mots du capitaine des All Blacks Kieran Read résonnent comme un signal d'alerte pour les néo-zélandais à une semaine du match retour de la Bledisloe Cup. Balayés par les Wallabies 47-26, les partenaires de Beauden Barrett ont dit adieu au titre en Rugby Championship par la même occasion. Une défaite en guise de rappel que rien ne sera simple pour les Blacks lors du Mondial.

Four Nations - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) contre l'Afrique du SudIcon Sport

" Je ne me lasse pas, mais je souffre de cette situation. Ces deux derniers Tournois des 6 Nations, j’en suis vraiment sorti dépité, meurtri. Cette année, après le naufrage de Twickenham ou le néant de Dublin, j’avais l’impression de vivre un cauchemar. La seule question que j’avais en tête à ce moment-là, c’était : Mais quand est-ce que ça va s’arrêter ? "

Mathieu Lartot nous l'a confié ce lundi, il souffre. Dans une interview riche, le commentateur vedette du XV de France revient sur les années galères des Bleus qu'il commente sur le service public. Il n'aura toutefois pas l'opportunité de suivre les Bleus au Japon puisque c'est le groupe TF1 qui sera le diffuseur officiel de la Coupe du monde.

Mathieu LartotEurosport

" Les joueurs exclus sont naturellement déçus, mais ils pourraient se voir offrir une autre occasion, alors ils doivent être prêts "

Eddie Jones, sélectionneur du XV de la Rose avait laissé plané le doute quant aux possibles retours dans le groupe des récents exclus Ben Te'o et Mike Brown (suite à une altercation lors du stage). Il n'en sera finalement rien. Le groupe anglais est tombé, et les deux protagonistes cités plus tôt n'en font pas partie.

Eddie Jones (Entraîneur de l'Angleterre)Icon Sport

" Le point positif c’est effectivement la victoire, mais le contenu n’est pas très enthousiasmant. Ce sont des matches de début de saison, très hachés, avec un manque de dynamisme et de vitesse, ce qu’on recherche quand on joue à ce sport. Il y a eu beaucoup de déchet. "

Xavier Garbajosa et son équipe de Montpellier ont eu du mal à se défaire de coriaces agenais en préparation de la saison de Top 14. Vainqueurs sur le score de 19-14, le manager héraultais sait que son groupe devra donner plus pour retrouver les phases finales du championnat cette saison.

Xavier Garbajosa (Montpellier)Icon Sport

" Nous avons l’habitude de ces préparations raccourcies mais tous les quatre ans on vit cette situation délicate avec toujours beaucoup d’absents, pendant la Coupe du monde, ça sera très dur. "

L'entraîneur de la mêlée Clermontoise Didier Bès s'inquiète d'ores et déjà de l'état de forme de son équipe. Battus assez sèchement par La Rochelle (17-33) les Clermontois seront en effet privés de nombreux cadres dont sept rien qu'avec les Bleus (Iturria, Slimani, Vahaamahina, Lopez, Fofana, Penaud et Raka)