Ceux qui ont laissé la trace la plus visible dans l'histoire du rugby français. Ils représentaient un certain rugby des années 70 ou le pays Basque était réputé pour ses attaquants mais aussi ses hommes forts en première ligne. Jean-Louis Azarète fut sélectionné à 26 reprises au poste de pilier droit entre 1969 et 1975, un homme de devoir au verbe plutôt rare, Tito Urgatemendia jouait talonneur. Il ne compta que deux capes mais toute une série de présences sur le banc de touche du XV de France sans entrer en jeu. Les remplacements étaient rares à l'époque.