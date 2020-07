Pas encore de document émirati à la DNACG, Cottin prêté à Agen... Les 5 infos de ce jeudi

Aucun document transmis par les Émiratis à la DNACG

Alors que le "clan" regroupé autour de l’investisseur franco-émirati Samir Ben Romdhane espérait un dénouement rapide et un rachat de l’ASBH acté pour le milieu de cette semaine, le dossier traîne en longueur. La raison ? Ce jeudi, aucun document n’avait encore été transmis au gendarme financier de la Ligue. De quoi relancer les rumeurs d’un projet vide. "Aucun commentaire. On travaille et on avance" repoussait simplement l’avocat Thierry Braillard, en milieu de semaine. Du côté de la DNACG, on ne cache toutefois pas son inquiétude face au temps qui passe. "Nous devons vite travailler ensemble", a sobrement indiqué un de ses rapporteurs.

Yoan Cottin prêté à Agen

Le président du SUA Jeff Fonteneau a annoncé une nouvelle arrivée en vue de la saison prochaine : le demi de mêlée Yoan Cottin (22 ans). Le joueur formé à Toulon a commencé à faire son trou chez les professionnels du RCT depuis ses débuts lors de la saison 2018-2019. Mais les dirigeants toulonnais ont décidé de le prêter pour une saison du côté d'Armandie, malgré le fait qu'il ait a joué dix matchs sur l'exercice 2019-2020.

Hickey rejoint les Hurricanes

Le demi douverture néo-zélandais Simon Hickey (26 ans) va retourner au pays. Le joueur originaire d'Auckland, passé par les Blues puis l'UBB, et qui évoluait depuis 2018 à Édimbourg, où il a disputé 19 matchs cette saison, rejoint les Hurricanes avec effet immédiat et jusqu'en 2021. "Je pense que c'est le meilleur endroit pour exprimer mon potentiel et m'amuser en tant que joueur. Ma famille et mes amis m'ont aussi manqué, donc c'est un plaisir d'être de retour". Hickey vient ainsi compléter l'effectif des Hurricanes, qui ont du mal à trouver un ouvreur derrière Jackson Garden-Bachop.

La Section paloise a un nouveau directeur général

Le président du club béarnais Bernard Pontneau a présenté l'évolution de la structure dirigeante de la Section. Pierre Lahore est ainsi nommé directeur général du club. "Rejoindre la Section est un choix passionnel, ce retour aux sources sportives est important pour moi. Je crois profondément à la réussite du projet de la Section. Le club a la mission de rendre fier le Béarn, nous entrons dans une période charnière et très importante pour le développement du club", a déclaré le nouveau directeur général, 36 ans, ancien handballeur professionnel et ex-directeur de cabinet du Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Antlantiques.

Un ailier prolonge aux Sarries

Confrontés aux départs de plusieurs de leurs cadres suite à leur relégation, les Saracens ont cependant vu un joueur important prolonger ce jeudi : l'ailier Alex Lewington. Arrivé des London Irish en 2018, le joueur de 28 ans s'est réengagé pour les deux prochaines saisons. En sept ans en première division anglaise, il a scoré pas moins de 54 essais toutes compétitions confondues.