Parisse prolonge, marée de recrues à la Section... Les cinq infos du jour !

Parisse prolonge au RCT !

Une légende prolonge en Top 14 ! Le Rugby Club Toulonnais a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de Sergio Parisse pour une année supplémentaire. À bientôt 39 ans, le troisième-ligne italien disputera une 21e saison en Top 14, sa quatrième avec le RCT.

tt

Perchaud, Baget, Coly... Les pépites de Pro D2 avec les Bleus au Japon ? Galthié entrouvre la porte

Si pour l’heure, le groupe élargi du XV de France pour la tournée au Japon n’est pas totalement décidé, certains noms ont déjà été suggéré : Perchaud, Laclayat, Baget ou Coly. De jeunes talents pas ou peu connus par le grand public, qui n'attendent qu’à être lancé dans la cour des grands pour se révéler ou confirmer leur potentiel au niveau international.

La Section paloise officialise six recrues dont Laporte et Gailleton

À chaque journée ses nouvelles annonces ! Ce jeudi, la Section paloise a imité l'ASM Clermont-Auvergne en officialisant quelques recrues pour la saison prochaine. Au total, elle sont six à rejoindre la formation béarnaise. Parmi elles, on retrouve l'arrière de Lyon, Clément Laporte et le centre agenais, Émilien Gailleton.

Les Crusaders en finale de Super rugby , 85% de victoire pour Scott Robertson

Vainqueurs des Chiefs ce vendredi, les Crusaders vont encore disputer une finale. Exerçant dans leur championnat une domination presque sans équivalent sur la planète, les Kiwis doivent notamment ce succès à leur entraîneur, Scott Robertson. En poste depuis 2017, ce dernier affiche désormais un taux de 85% de victoires.

Toulouse rugby festival : la fête du rugby a démarré ce vendredi !

Le Toulouse Rugby Festival fait son grand retour place du Capitole, à partir de ce vendredi 10 juin. Festif et gratuit, il est ouvert à tous ! Inscrivez-vous vite.