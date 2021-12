Avec Demba Bamba, c’est bien une bombe à retardement qu’il s’agira de fêter le 15 décembre au Matmut Gerland. Champion du monde U20 en 2019, convoqué dans la foulée par Jacques Brunel et Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde au Japon alors qu’il était encore prêté par Lyon à Brive (Pro D2), le jeune pilier droit semblait avoir un avenir tout tracé vers le plus haut niveau. Reste que ce chemin n’en était pas moins semé d’embûches, matérialisées par plusieurs blessures aux cervicales et aux ischio-jambiers qui ont considérablement retardé son explosion.

"J’ai vécu un exercice 2020-2021 assez compliqué, nous confiait-il récemment. J’avais pourtant à cœur de m’imposer, mais j’ai encore été freiné par les blessures. Cela dit, avec le recul, je pense que cela a été un mal pour un bien: j’ai tiré les leçons de me erreurs." Et les résultats n’ont pas tardé : auteur d’un début de saison exceptionnel avec son club, le Lyonnais a réintégré le XV de France où ses qualités d’explosivité hors-norme font de lui un titulaire inamovible parmi les «finisseurs» chers à Fabien Galthié. "Mon but, c’est de réaliser des performances suffisantes pour retourner en équipe de France dès lors que je serai convoqué et démontrer au staff tricolore et à mes partenaires et à nos supporters qu’ils peuvent avoir confiance en moi. Mon objectif personnel est toujours le même : je veux faire partie des références dans ce sport, des références à mon poste."

Un club qui mise sur sa jeunesse

Une ambition claire et assumée pour celui qui compte déjà parmi les références en Top 14, ainsi que le confirme cet Oscar. Et ce n’est probablement qu’un début, Bamba comptant évidemment sur la dynamique de son club et de sa belle jeunesse pour atteindre ses objectifs. C’est d’ailleurs cette même jeunesse qui sera mise à l’honneur par l’entremise de Léo Berdeu, qui sera récompensé de l’Oscar Espoir. Parti deux années à Agen pour s’aguerrir en prêt, le demi d’ouverture a connu un retour au bercail plus délicat que prévu, dans l’ombre du vétéran Jonathan Wisniewski.

"J’ai été piqué par cette période sans jouer, mais j’en avais peut-être besoin. J’ai appris que rien n’était acquis, qu’il fallait refaire ses preuves en permanence. J’ai tant d’énergie à mettre sur le terrain que je n’ai pas envie que cela se reproduise." La preuve ? Le jeune joueur originaire de Grasse a si bien tenu la barque en ce début de saison qu’il a jusqu’alors résisté à l’arrivée du All Black Lima Sopoaga, moins en raison des difficultés d’adaptation de son concurrent que de ses performances… De quoi mériter sa mise en lumière…