Fraîchement arrivé dans la ville rose cet été, il n’aura pas fallu bien longtemps au troisième ligne gersois pour se faire une place dans l'effectif du Stade toulousain. Remplaçant face à Toulon lors de la deuxième journée du championnat, l'ancien Castrais ne tardera pas à s'imposer à son poste puisqu'il sera titulaire dès le match suivant et accumule déjà sept feuilles de match (en huit journées qu'il aurait pu jouer étant donné qu'il a retrouvé le groupe du XV de France au lendemain de la huitième journée de Top 14). Depuis le début de la saison Anthony Jelonch s'est déjà offert trois essais sous le maillot rouge et noir, dont un doublé face à la Section paloise il y a quelques semaines.

Précieux dans son engagement physique, le fidèle ami d'Antoine Dupont est rapidement devenu l'un des éléments clé du Stade toulousain. Alors si Anthony Jelonch s'est d'ores et déjà fait remarquer dans son nouveau club, ces derniers temps, il n'est pas non plus passé inaperçu sous le maillot du XV de France.

Anthony Jelonch lors du match contre l'ItalieIcon Sport

S'il n'a pas su se faire une place solide lors de son premier passage en équipe de France (2017/2018), le Gersois n'avait en réalité pas dit son dernier mot, à l'image de la saison dernière où il brille et parvient à s'installer confortablement dans l'effectif des Bleus. Cet été lors de la tournée en Australie, Anthony Jelonch se verra même attribuer le rôle de capitaine par le staff du XV de France en l'absence de Charles Ollivon. Aujourd'hui, en club comme en équipe de France, le numéro huit est devenu un titulaire indiscutable.