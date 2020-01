A l'affiche, les voeux du Président François Rivière qui ne manquera pas de fixer les objectifs du leader de Pro D2 et la remise de l'Oscar Midol au talentueux centre, Afusipa Taumoepeau, devenu l'animateur et régulateur de la ligne d'attaque de l'USAP. Ce sera aussi l'occasion de remettre un Oscar Espoir au jeune et prometteur ailier, Lucas Dubois, symbole d'une formidable formation catalane qui voit le jour.

Plus de mille convives, politiques, décideurs, partenaires, amis et associations de supporters catalans sont attendus pour cette grande cérémonie en présence de l'équipe professionnelle et de l'ensemble du club.

Oscars Midi Olympique à Perpignan : inscrivez-vous et assistez à la fête !