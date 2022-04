Mille personnes pour accompagner le CO et l’une de ses plus talentueuses figures, le très prometteur talonneur Gaëtan Barlot qui se trouve dans l’antichambre de l’équipe de France. Et Barlot a toutes les chances de disputer la future Coupe du monde ! L’explosif talonneur tarnais, qui aligne de grandes performances depuis l’an passé, reçoit fort légitimement son premier Oscar pour l’ensemble de sa partition.

Il symbolise au même titre que Jéremy Fernandez, formidable demi de mêlée en devenir qui recevra l’Oscar Midi Olympique Espoir, l’avenir d’un Castres Olympique qui sera grandement mis à l’honneur lors de cette soirée qui rassemblera l’ensemble des forces vives du club, joueurs, association et partenaires. La fête promet d’être belle avec quatre films sur les heures de gloire du CO et un cocktail dans la foulée, en présence de l’équipe première.