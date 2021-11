Au Stade toulousain depuis son plus jeune âge, c'est comme une évidence que le demi d'ouverture de 22 ans marche dans les pas de son père, Emile Ntamack (46 sélections en équipe de France). Brillant en équipe de France jeune, avec les - de 17 ans mais aussi et surtout les - de 20 ans, Romain Ntamack gravit les échelons au fil des années. Il commence sa carrière professionnelle en 2017 et connaîtra sa première feuille de match en Top 14 lors de la sixième journée face à Agen.

La saison suivante, Romain Ntamack s'impose rapidement comme le titulaire indiscutable à son poste à l'image de son temps de jeu : 27 feuilles de match avec le Stade toulousain pour la saison 2018/2019. Défensivement comme offensivement le numéro dix sort du lot notamment grâce à sa complémentarité et fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs français à ce poste avec Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture est aujourd'hui l'un des éléments incontournables du Stade toulousain à l'image de la charnière précieuse qu'il forme avec Antoine Dupont. Cette saison Romain Ntamack s'est déjà offert quatre essais pour huit titularisations avec les Rouge et Noir.

XV DE FRANCE - Romain Ntamack lors d'un match contre l'Irlande.Icon Sport

Si le demi d'ouverture s'est imposé en club, il s'est également installé confortablement à son poste sous le maillot du XV de France puisque à seulement 22 ans Romain Ntamack a déjà connu 21 sélections pour 4 essais, 1 drop, 28 transformations et 21 pénalités. Fort de son expérience et de sa précision le staff du XV de France lui confie même le rôle de buteur dès la Coupe du monde 2019 au Japon. Aujourd'hui encore, il fait partie des hommes forts de Fabien Galthié parmi les Bleus.