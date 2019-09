Julien Blanc est assurément une des révélations de ce début de saison : le demi de mêlée, sous-utilisé à Pau et un temps pressenti pour partir relancer sa carrière aux Etats-Unis, s’épanouit pleinement à Brive et a très vite fait oublier Samuel Marquès, qui a fait le chemin inverse. Le numéro 9 électrise le jeu des Corréziens avec son explosivité, sa vista et sa technique. Il est un des grands artisans de la réussite briviste à domicile en ce début de saison. Face à Clermont, lors du premier match à Amédée Domenech, il avait ainsi été tranchant, multipliant les percées et les initiatives individuelles au cœur de la défense auvergnate. D'ailleurs, il avait déclenché plusieurs situations d'essais et permis à son équipe de prendre le dessus dans le derby.

Samedi, il a démarré tambour battant en dynamisant un maximum, quitte à jouer vite une pénalité dans le camp adverse. Puis il a fait preuve de justesse et de lucidité pour gérer l’avantage des siens : il a su animer autour, faire jouer au près et alterner. Une performance taille patron, en somme.

Avec Julien Blanc et Quentin Delord (champion du monde U20), le CAB compte deux numéros neuf à très fort potentiel, et une belle marge de progression. Deux joueurs sur lesquels le club peut construire en espérant se maintenir dans l'élite du rugby français.