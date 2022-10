Ils étaient tous là. Ce dimanche, David Kirk, (Nouvelle-Zélande, 1987), Nick Farr-Jones (Australie 1991), François Pieenar (Afrique du Sud, 1995), John Eales (Australie 1999), Martin Johnson (Angleterre, 2003), John Smit (Afrique du Sud, 2007), Richie McCaw (Nouvelle-Zélande, 2011 et 2015) et Siya Kolisi (Afrique du Sud, 2019) se sont retrouvés à l’hôtel Barrière-Le Fouquet’s, sur l’avenue George V à Paris. À la veille de la 69e cérémonie des Oscars Midi Olympique, qui célébrera les meilleurs joueurs français de la saison dernière, ces légendes du rugby mondial se sont toutes retrouvées dans la capitale française.

Une venue exceptionnelle qui s’inscrit dans le compte à rebours du Mondial 2023 en France. Une première historique puisque jamais l’ensemble des capitaines champions du monde n’ont été réunis au même moment dans un seul lieu. Les huit protagonistes sont arrivés à Paris au compte-goutte ce dimanche. Au programme notamment, un déjeuner le midi et une séance photo symbolique dans la suite 435 (surnommée Arc-de-Triomphe pour sa vue imprenable sur le monument) du prestigieux établissement. Au centre de la suite blanche, les capitaines ont enchaîné les prises devant le trophée Webb-Ellis, strictement posé sur une petite table nappée. Les murs blancs ornés de moulures entouraient huit monstres sacrés du ballon ovale.

"On parle de tout sauf de rugby !"

Très vite, John Smit, Richie McCaw et Martin Johnson se sont rejoint pour discuter de tout… sauf de rugby ! Ce sont en tous cas les mots de l’ancien capitaine des Springboks. "Vous savez, quand j’ai reçu le mail j’avais peur d’être le seul à ne pas venir (rires) ! Plus sérieusement de voir Martin, Richie et tous les capitaines champions du monde est quelque chose d’exceptionnel. Et puis la ville de Paris est si belle ! Pour l’instant c’est parfait (rires) !" appréciait l’ancien clermontois (2007-2008).

Les huit capitaines se sont relayés autour du trophée Webb-Ellis. Siya Kolisi a d’ailleurs plaisanté sur son refus de voir le prochain capitaine champion du monde être français. "No way !" (pas question ! En français) s’est exclamé le troisième ligne des Sharks. Tous réunis ce dimanche, les sept retraités et le tenant du titre seront présents à la cérémonie des Oscars Midi Olympique ce lundi, avant de repartir mardi dans leurs pays respectifs.

Par Clément Labonne