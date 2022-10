Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Peato Mauvaka (22/28)

Arrivé au centre de formation du Stade toulousain en provenance de Numéa en 2014, Peato Mauvaka a franchi les étapes pour intégrer l'effectif professionnel lors de la saison de 2016-2017. Il forme la paire au poste de talonneur en club et en équipe de France, avec Julien Marchand. Peato Mauvaka est un joueur complet, puissant et habile ballon en mains. L'an passé avec Toulouse c'est vingt-quatre matchs pour douze titularisations, et un total de cinq essais.

