Découvrez les nommés pour l'Oscar du meilleur joueur français : Gabin Villière (26/28)

Gabin Villière est arrivé au Rugby Club Toulonnais lors de la saison 2019-2020 en provenance de Rouen. Ancien joueur de l'équipe de France à 7, il évolue au poste d'ailier avec le club de la Rade. Serial marqueur, Gabin Villière dispose de qualités de finisseur remarquable, joueur très rapide et capable de battre plusieurs défenseurs grâce à ses appuis. La saison dernière il affiche un total de six essais avec le RCT pour un total de quinze matchs tous comme titulaire. Lors du dernier exercice, il a participé à la finale du challenge européen contre le LOU, ou il se blesse le privant ainsi de la tournée d'été avec les Bleus. Gabin Villière a un style plutôt atypique pour un ailier. Sur le plan défensif il est très actif au sein des rucks et ses tentatives de grattages des ballons. Malgré un petit gabarit il est capable de rudes impactes tant sur un plan offensif que défensif.

Top 14 - Toulon - Gabin VillièreIcon Sport

Il découvre l'équipe de Fance à XV lors de la tournée d'automne 2020 suite aux forfaits de Matthieu Jalibert. Gabin Villière s'offre un essai contre l'Italie pour sa première sélection le 28 novembre. Lors de la tournée d'automne de l'an dernier il est titulaire contre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Lors de cette rencontre il réalise une grosse prestation, notamment dans le secteur défensif, en étant comme a son habitude très actif au sein des rucks. Présent sur quatre des rencontres du tournoi des six nations remporté par les Bleus, il inscrit notamment un triplé contre l'Italie en ouverture du tournoi.