De prime abord, ce titre peut paraître un poil réducteur, péjoratif presque. Mais dans le rugby, la besogne restera toujours la plus grande des vertus. Alors quand, comme lui, vous alliez cette qualité à la vitesse, la technique et la vista, nul doute que vous tapez dans l’œil des meilleurs, des plus grands. C’est ainsi qu’en provenance de Rouen alors en Fédérale 1 où il marche sur l’eau et remporte le championnat, l’ailier fougueux est finalement propulsé vers le Top 14. Plus précisément au stade Mayol, dans le pays varois. Là-bas, à force de travail, de caractère et surtout de performances, il s’y impose comme une évidence. "C’est un joueur qui s’est fait seul. C’est une météorite qui arrive, qui éclate…", voilà comment le décrivait Patrice Collazo en décembre 2020. Avec le RCT, jusqu’avant ce début de nouvelle saison, il dispute en tout et pour tout 40 rencontres pour 16 essais inscrits. L’un des plus marquants est celui face à Toulouse, au Vélodrome, où il efface remarquablement trois défenseurs dans un fin couloir avant d’aplatir en coin.

Top 14 - Gabin Villière (Toulon)Icon Sport

De sept à quinze

C’est à force de passer derrière la ligne d’en-but avec le Rouen NR qu’il fut repéré par France 7 en 2016. Et 48 matchs et 20 essais plus tard, le rugby à XV international frappe à sa porte. Par ses performances de grandes qualités, le Normand de naissance n’a pas échappé à l’oeil du sélectionneur Fabien Galthié. Il connaît sa première cape le 28 novembre 2020 face à l’Italie, quatre jours après le décès de Christophe Dominici. Il y inscrira même un essai, en guise d’hommage. "J’admirais Christophe Dominici. D’avoir son numéro dans le dos était incroyable, c’était beaucoup d’émotions. Il était capable de n’importe quoi, n’importe quand. Et c’est vrai que cet essai lui ressemble. C’est un honneur d’avoir pu lui rendre hommage ainsi" déclarait le néo-capé. 2 ans et 11 sélections plus tard, le casqué rouge remporta son premier trophée avec les Bleus et pas des moindres : le Tournoi des Six Nations. Compétition dans laquelle il dispute quatre matchs et marque à trois reprises. Une étape supplémentaire qui vient récompenser un parcours digne des plus belles histoires du cinéma. Pourvu que le prochain chapitre s’écrive le 28 octobre 2023, à 21h, soir d’une certaine finale..