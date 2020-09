Nouvelle-Zélande : le fils de Michael Jones sous les couleurs d’Auckland

Un nom cristallise tous les regards et tous les commentaires, celui d’un jeune joueur prometteur au poste de deuxième ligne, Niko Jones, âgé seulement de 20 ans et fils du légendaire troisième ligne des All Blacks, champion du monde 1987, Michael Jones. Ieremia ne tarit pas d’éloges sur son protégé que l’on devrait voir évoluer pour la première fois sous les couleurs d’Auckland. Ieremia pourra compter dans son effectif sur treize joueurs ayant participé au Super rugby avec les Blues d’Auckland et pas moins de cinq All Blacks avec Ofa Tu’Ungafasi, Angus Ta’avao, Patrick Tuipuloutu, Akira Ioane et Rieko Ioane.