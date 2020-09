"Nous avons écrit une page d'histoire"... Le top des déclas de ce week-end

"Nous avons écrit une page d'histoire"

Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB, peut être fier de son équipe qui pour la première fois participe à une demi-finale europpéenne "C'est quelque-chose qui nous tenait à cœur. Un quart de finale européen à la maison, ce n'est pas rien. On ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Les supporteurs nous l'ont fait sentir en nous soutenant à fond, même à mille, on les a beaucoup entendu. Je suis très heureux pour le peuple bordelais que nous ayons pu écrire une page d' histoire aujourd'hui."

"Le bilan est hyper positif"

Ugo Mola, l'entraîneur des Rouge et Noir n'a pas hésité à féliciter ses joueurs après leur belle performance contre l'Ulster. De bonne augure pour le dernier carré "On s’est donné les moyens de réaliser cet écart. Avec plus de maîtrise, je crois qu’on aurait même pu le faire plus vite. Les seuls moments où nous avons été en danger en première mi-temps et en début de seconde, c’était sur des situations favorables et des ballons lâchés de notre part. Pour autant, le bilan est hyper positif. L’Ulster est une équipe qui n’a pas trop l’habitude de prendre autant de points. Depuis deux ou trois ans, elle est en place sur le niveau européen. On craignait le rythme qu’elle pouvait nous imposer. Force est de reconnaître que notre rugby est souvent plutôt intéressant et approximatif quelque fois. Mais c’est une chouette performance. Cela fait longtemps que le club n’a pas eu l’occasion de vivre deux demi-finales d’affilée dans cette compétition."

Match Amical - Ugo Mola (Toulouse) portant un masque contre BéziersIcon Sport

"J’ai beaucoup de chance de jouer derrière un paquet comme ça"

Teddy Iribaren a réalisé une solide prestation en inscrivant 20 points au pied lors de son quart de finale, et en donnant de la vitesse au jeu du Racing. Mais comme souvent chez un demi de mêlée, il n'oublie pas de remercier son pack "On n’a pas fait un grand match, mais on a fait u match sérieux. Quand on dispose d’un paquet comme ça, le rugby devient facile, surtout quand on est 9. J’ai beaucoup de chance de jouer derrière ce paquet-là."

Champions Cup - Teddy Iribaren (Racing 92) contre ClermontIcon Sport

"On avait tout imaginé sauf un premier bloc comme ça"

Laurent Bouchet, talonneur du FCG, est déçu du début de saison de son club. Alors que Grenoble est censé être le favori au titre de champion de France de Pro D2, le club est 6e au classement avec seulement six points en trois matchs "On a eu beaucoup de mal. On savait qu’ils avaient un excellent buteur, qu’il fallait être très propres notamment sur la discipline, ne pas être pénalisés parce qu’il était très précis. On a réussi à mettre de l’avancée sur les phases d’impacts mais on n’était pas assez proches du porteur, ce qui fait qu’avec les nouvelles règles c’est compliqué. On s’est fait contester énormément de ballons. On avait tout imaginé sauf un premier bloc comme ça, poursuivait le talonneur du FCG. La chance qu’on a est que la saison est longue. On va essayer de commencer notre saison la semaine prochaine (jeudi à Béziers, Ndlr). Pour l’instant, on n’est pas dans les clous."