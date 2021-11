Né pour bouger challenge : viens défier Léo Berdeu !

Tu penses avoir le pied le plus précis de tout l'Ouest jeune cowboy ? Nous avons un défi pour toi. Toucher la barre transversale plus vite que Léo Berdeu, l'ouvreur du LOU ! Publie ta vidéo en commentaire du challenge posté sur les réseaux sociaux de Rugbyrama avec les hashtag #népourbouger #défirugby. Chaque mois, la vidéo la plus populaire sera récompensée (maillots dédicacés, places de matchs, goodies…)