"N'aie pas peur maman", le clip hip-hop des jeunes rugbymen d'Île-de-France

"Dans le contexte de crise sanitaire et économique traversée par le pays, le soutien aux clubs et particulièrement aux écoles de rugby est une nécessité pour la rentrée prochaine. La priorité est à la relance des licenciés en aidant les bénévoles avec des outils et kits clés en mains qui vont leur simplifier la vie", a déclaré Florian Grill, président de la LIFR et candidat à la présidence de la FFR.

(crédit vidéo : LIFR)