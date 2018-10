Médard, l'indiscipline du RCT, les clubs français en Challenge Cup... Les Tops et Flops du week-end

TOPS

Maxime Médard et son retour héroïque

Il restait seulement 4 minutes avant le coup de sifflet final quand Freddie Burns casse le plaquage de Romain Ntamack et file à l'en-but. Celui-ci, auteur de coups de pied manqués un peu plus tôt dans la rencontre célèbre sa revanche avant d'aplatir mais un Toulousain avait anticipé le coup. Maxime Médard arrive à toute allure de son aile gauche et tape dans le bras de l'arrière anglais au moment où il se baisse pour aplatir. 5, probablement 7 points manqués pour Bath qui finira par perdre le match.

Vidéo - Le sauvetage de Médard contre Bath qui offre la victoire à Toulouse 00:55

Carcassonne monte sur le podium

A Albert-Domec, l'USC est venue facilement à bout de l'Aviron Bayonnais (22-10) et enregistre sa 4e victoire de rang à domicile. En battant cet adversaire direct, les hommes de Christian Labit montent sur le podium, ce qui n'était jamais arrivé depuis leur accession en Pro D2 en 2010. Carcassonne se pose plus que jamais comme un concurrent sérieux au Top 6.

Wigan rafle tout

Dans le rugby à XIII actuel, rien ne se passe sans les Wigan Warriors. Déjà vainqueurs du championnat chez les moins de 19 ans et les femmes cette année, le club situé entre Liverpool et Manchester a remporté le titre dans la catégorie majeure, en battant les Warrington Wolves à Old Trafford 12-4.

FLOPS

L'indiscipline toulonnaise

Le RCT avait tout pour vaincre Newcastle hier à Mayol. Derniers du championnat anglais et avec un XV remanié, les Falcons ont pourtant réussi à gagner à Mayol grâce aux trois cartons jaunes reçus par les Toulonnais sans compter les nombreuses pénalités concédées. A 14 près de la moitié du match, le RCT n'a pas su renverser une nouvelle fois le score à 5 minutes du terme et paye son trop grand nombre de fautes.

Les clubs français en Challenge Cup

Hormis La Rochelle et Clermont, faciles vainqueurs de Krasnoaïarsk et Northampton, les équipes de Top 14 engagées dans la petite Coupe d'Europe ont connu un week-end très difficile. 6 défaites sur 8 matchs, pour des clubs qui ont décidé de ne pas jouer le Challenge Cup ou qui ont simplement déjoué. Les deux seuls vainqueurs français sont d'ailleurs les seuls à pouvoir espérer quelque chose dans cette compétition.

Brive tombe à Massy

En déplacement chez la lanterne rouge, le relégué briviste s'est fait surprendre dans le combat et a logiquement perdu 30-19. En deuxième période le CAB n'a pas su renverser la tendance et a pris l'eau. Même à 15 contre 14 en fin de match, les Corréziens n'ont pas marqué de points. Massy tient une première victoire de prestige dans ce Pro D2.