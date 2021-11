" Il vaut mieux que Romain soit sur ses pieds et apporte sa technique, son jeu de passes, ses énormes qualités. "

À l'issue du match face à la Géorgie, le trois-quarts centre des Bleus Gaël Fickou s'est réjoui des progrès entrevus dans la relation avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, et de l'adaptation stratégique opérée pour mettre en valeur les qualités de ses deux partenaires : " Bien évidemment. Il vaut mieux que Romain soit sur ses pieds et apporte sa technique, son jeu de passes, ses énormes qualités. Et moi, j’ai pu servir de point de fixation, en étant un peu plus costaud que lui. Cela a plutôt bien marché. On commence à trouver des automatismes même si ce n’est pas simple. C’était notre première configuration tous les trois ensemble face à l’Argentine. Nous nous étions peut-être trompés en envoyant un peu trop Romain au contact. Ce n’est pas sa qualité première. Lui, c’est le jeu, la vitesse, c’est mieux de le laisser debout et moi au contact "

" On s'attendait à un match difficile et ça l'a été "

À quelques jours d'affronter les All Blacks et après deux victoires consécutives, le sélectionneur des Bleus est revenu sur les performances de ses hommes face à la Géorgie : " On s'attendait à un match difficile et ça l'a été. Les conditions climatiques nous ont permis de jouer sous la pluie, qui est annoncée pour samedi prochain. On avait modifié la composition de l'équipe, même si on avait peu touché au groupe. On avait prévu et préparé nos choix stratégiques, donc cela nous donne beaucoup de lumière pour la suite et nos prochaines décisions. On a eu du mal à se trouver là où l'on voulait se trouver. On a parfois été imprécis dans notre structure de jeu ou dans nos choix, ce qui nous a pas permis d'avoir le tempo sur l'ensemble de la partie. On a eu le sentiment que le Géorgiens nous posaient des problèmes et revenaient dans notre camp. "

" J'ai savouré ces pemières minutes en Bleu, c'était un rêve "

Maxime Lucu a connu sa première sélection lors du deuxième test-match de la tournée des Bleus face à la Géorgie. Un moment particulier pour le demi d'ouverture de l'UBB d'autant plus sur la pelouse du Matmut Atlantique : " C'était un très bon moment. J'ai senti énormément de fierté en entrant sur le terrain et je suis content d'avoir foulé la pelouse pour mes premières minutes en équipe de France. J'ai savouré ces minutes devant ma famille, qui avait fait le déplacement en nombre, et mon public. Ce n'est pas un aboutissement mais une étape énorme dans la carrière d'un joueur. C'était un rêve. Il faut avoir de la lucidité par rapport à ma concurrence avec Antoine Dupont, qui est quelqu'un de très discret. C'est le meilleur joueur du monde ou presque. C'est particulier d'être derrière lui. Mais je suis très heureux d'être là. "

" En cinq jours, nous avons réussi à construire ce que certaines équipes n’arrivent peut-être pas à faire en plusieurs saisons "

Romain Sazy est revenu sur sa semaine avec les Barbarians ainsi que sur leur victoire face aux Tongua. Mais ce qu'il retient avant tout c'est l'état d'esprit unique des Baa-Baas : " Avec les Barbarians, on vit tout en accéléré, de manière beaucoup plus forte et intense qu’en club. J’ai toujours été persuadé que la cohésion était le premier ingrédient de la réussite d’un groupe, et en cinq jours, nous avons réussi à construire ce que certaines équipes n’arrivent peut-être pas à faire en plusieurs saisons. Parce qu’on est dans l’excès ensemble, qu’on vit ensemble, qu’on échange, qu’on partage en-dehors du terrain. Et cela paie… Toute la saison, on évolue dans des cadres très stricts, organisés parfois à la minute près. Avec les Baa-Baas, c’est tout le contraire. Les plages horaires sont larges, la liberté est totale, et quand on nous accorde cette confiance on n’a qu’une envie : celle de la rendre. Je crois qu’au travers de ce match, nous y sommes parvenus. "

" Aujourd'hui nous sommes certainement la deuxième nation mondiale "

Les Bleues se sont imposés 38-13 face aux Blacks Ferns ce week-end. Une belle performance qui en dit long sur l'évolution de cette équipe de France féminine. Caroline Drouin (demi d'ouverture) a livré son ressenti à l'issue du match : " Aujourd'hui nous sommes certainement la deuxième nation mondiale. On vient de battre les championnes du monde, on se rapproche des Anglaises numéros unes mondiales et je pense qu’on est en bonne voie pour aller les chercher. On veut être championnes du monde. Battre les Black Ferns, ça donne de la confiance, ça offre l’opportunité de bien travailler. Mais il faut avant tout qu’on confirme la semaine prochaine.