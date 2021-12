Macalou prolonge, la LNR durcit le protocole... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi

Macalou prolonge au Stade français jusqu'en 2027

Le troisième ligne du Stade français Sekou Macalou, en fin de contrat à l'issue de la saison, a prolongé jusqu'en 2027 avec le Stade français. L'international (26 ans, 7 sélections) qui a disputé les deux premiers tests matchs du XV de France cet automne, a donné son accord au club parisien pour poursuivre l'aventure.

La LNR durcit à nouveau le protocole sanitaire mis en place pour le Top 14 et la Pro D2

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales du 25 novembre dernier et du rebond épidémique observé ces derniers jours, la Ligue Nationale de Rugby s'est réuni ce lundi 29 novembre et a donc apporté plusieurs évolutions au protocole Covid-19 déjà en place pour le Top 14 ainsi que pour la Pro D2. Parmi les modifications apportées au protocole sanitaire déjà en place on retrouve le port du masque obligatoire dans l'enceinte des stades pour le public comme pour les joueurs qui seront bien sûr exemptés du masque lors des efforts physiques. La LNR rappel également qu'elle suivra toujours les recommandations ou obligations gouvernementales notamment concernant la vaccination.

Valence-Romans - Tarbes reporté pour cause de Covid-19 parmi les joueurs du VRDR

Prévu initialement ce vendredi 4 décembre au stade Pompidou, la rencontre entre le 3ème et le 8ème est annulé "suite à la survenance de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'équipe du VRDR", communique le club. Le report du match est prévu le week-end du 12 et 13 février 2022.

Valentine reprend du service en tant que joker médical à Béziers

Il semblerait que le ballon ovale manquait à Joshua Valentine qui s'est engagé avec l'ASBH en tant que joker médical. Alors que le demi de mêlée avait mis un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2019/2020, le voilà de retour avec Béziers. À 38 ans, l'Australien n'a pas dit son dernier mot et passera donc la saison au sein de l'effectif Héraultais. Après avoir porté le maillot des Queensland Reds, des Waratahs ou encore de la Western Force c'est en 2011 que l'Australien arrive en France. C'est avec Narbonne que le demi de mêlée fera ses premiers pas sur les terrains français. Il recevra même un oscar Midi Olympique lors de la saison 2013/2014 grâce à ses performances avec les Orange et Noir.

Carnet noir : Une internationale écossaise décède subitement à 26 ans

Siobhan Cattigan est décédée vendredi à seulement 26 ans. Joueuse polyvalente, elle avait porté à 19 reprises le maillot écossais et notamment lors du match nul face à la France lors du Tournoi des 6 Nations 2020. Elle avait disputé 3 rencontres du Tournoi 2021. La cause du décès pourrait être un arrêt cardiaque.