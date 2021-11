Macalou et Marchand forfaits contre les Blacks ? Ce qu'il ne fallait pas louper hier ☕️

Macalou vers un forfait face aux All Blacks ?

Vive inquiétude pour Sekou Macalou. Le troisième ligne du XV de France, titulaire dimanche contre la Géorgie, souffre d'une blessure à un pied. Selon nos informations, le joueur du Stade francais doit passer une IRM ce lundi après midi. Seulement, le pessimisme était de rigueur dans les rangs du staff technique tricolore.

Marchand lui aussi forfait pour affronter la Nouvelle-Zélande ?

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le staff des Bleus. Après Sekou Macalou, c'est Julien Marchand qui devrait manquer le rendez-vous face aux Blacks. Touché aux côtes, le talonneur toulousain ne sera, selon l'Équipe, pas remis à temps. Son coéquipier en club, Peato Mauvaka, dévrait hériter du numéro deux pour cette rencontre.

XV de France - Julien MarchandMidi Olympique

Coly et Doubrère en Top 14 ?

Meilleur marqueur d’essais et de points du Pro D2, excellent avec les Barbarians samedi à Lyon, face au Tonga, Léo Coly (22 ans) est très courtisé sur le marché des mutations. Comme déjà évoqué, le Lou, le MHR et Toulon, notamment, ont démarché le demi de mêlée montois. Le club rhodanien aurait récemment transmis une offre pour libérer le demi de mêlée de son engagement, lui qui est lié au Stade jusqu’en juin 2025. Les négociations sont encore en cours. L’alter ego de Léo Coly à la mêlée, Gauthier Doubrère (25 ans), a aussi des opportunités dans l’élite. Son nom circule dans plusieurs clubs, notamment du côté de Castres, qui cherche à renouveler sa rotation au poste, en prévision de l’arrêt de Rory Kockott.

Le All Black Lienert Brown forfait contre la France

Le centre des All Blacks Anton Lienert Brown, touché à une épaule, n'affrontera pas la France, a annoncé dimanche le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster. "Il a le bras en écharpe par précaution mais il ne jouera pas ce match contre la France", a expliqué Foster. "On a des options: qui que ce soit à ce poste, il sera prêt et préparé", a ajouté le sélectionneur des All Blacks. Lienert Brown (26 ans, 55 sélections) est sorti en première période samedi, lors de la défaite des triples champions du monde face à l'Irlande (29-20).

Les lauréats des Oscars du Midol

Oscar Monde : Antoine Dupont

Oscar Or : Antoine Dupont

Oscar Argent : Grégory Alldritt

Oscar Bronze : Matthieu Jalibert

Oscar Europe : Cyril Baille

Oscars Féminin : Caroline Drouin et Camille Grassineau

Oscar du plus beau geste : Benjamin Urdapilleta

Oscar meilleur espoir international : Arthur Vincent