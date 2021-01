Lyon enfonce Montpellier, Bayonne aperçoit le bout du tunnel… Les 5 infos de ce mardi

Lyon s'impose de justesse

Dans ce match en retard comptant pour la 7e journée, Lyon est venu à bout de Montpellier sur le score de 24-20, sur sa pelouse. Dominateurs en première mi-temps, en attestent leurs trois essais, les Lyonnais ont ensuite été beaucoup pénalisés en seconde période, ce qui a permis aux Montpelliérains et à leur nouveau coach, Philippe Saint-André, de revenir au score. Finalement, le MHR vient mourir à quatre points de Lyon. Ils se contentent du point de bonus offensif et restent scotchés à la 13e place du classement, avec néanmoins deux matchs en retard. Le LOU, quant à lui, rompt sa série de défaites et se replace à la 4e place.

Protocole sanitaire de la coupe d’Europe : les présidents du Top 14 vont se réunir

Alors qu’une réunion avait eu lieu ce lundi entre l’EPCR et les différentes parties du Top 14 notamment, les présidents du Top 14 vont se rassembler vendredi matin, pour discuter des avancées de ce nouveau protocole. Pour rappel, les clubs français avaient menacé de boycotter les compétitions européennes si le protocole sanitaire n’était pas changé. Celui-ci va bel et bien être renforcé par les organisateurs. Ce nouveau protocole permettrait aux différentes rencontres de la 3e journée, programmées la semaine prochaine, de se disputer normalement.

Bayonne va (enfin) reprendre les entraînements

15 jours. Cela faisait 15 jours que les joueurs bayonnais rongeaient leur frein. Depuis le 23 décembre et l’apparition d’un premier cas de la Covid-19, le club basque ne s’entraîne plus. Surtout, les cas ont été contractés après la rencontre contre le Leicester. La souche britannique, plus contagieuse, a touché l’effectif des bleu et blanc. Les tests réalisés samedi se sont révélés négatifs. Ceux effectués hier également. L’ARS a donc donné son feu vert pour que les joueurs s’entraînent de nouveau.

Le jeune espoir Bertschy prolonge à La Rochelle

Après avoir prolongé Matthias Haddad et Martin Alonso-Munos, le Stade rochelais officialise la prolongation d’un nouvel espoir. Cette fois, c’est Malcom Bertschy qui continue l’aventure en Charente-Maritime. Le jeune ailier réunionnais (20 ans) est déjà apparu sur deux feuilles de match cette saison en Top 14. Il avait disputé ses quinze premières minutes face à la Section Paloise en novembre dernier. L’international U16 et U18 à VII et à XV est désormais lié jusqu’en 2023 au club maritime. La Rochelle sécurise son avenir avec cette nouvelle signature.

En Challenge Cup, deux femmes arbitreront la semaine prochaine

L’EPCR a dévoilé les arbitres qui officieront la semaine prochaine lors des 3e journées de Champions Cup et de Challenge Cup. Et première, deux femmes seront au sifflet dans la plus petite des deux compétitions. L’Anglaise Sara Fox et l’Écossaise Hollie Davidson seront arbitre de champ lors des rencontres qui opposent Agen à Benetton pour la première et Newcastle contre Castres pour la seconde. C’est une première pour les deux jeunes femmes. En Champions Cup, c’est le Géorgien, Nika Amashukeli, qui fera ses premiers pas d’arbitre au cours du match entre le Racing 92 et les Harlequins.