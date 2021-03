LNR : Goze et Bouscatel élus à l'assemblée générale

Paul Goze, depuis huit ans le président de la LNR et qui ne pouvait pas se présenter à sa propre succession, avait choisi de candidater à l'assemblée générale de la Ligue en qualité de personnalité extérieure qualifiée. Ce mardi, dans le huis clos du Pullman hôtel de Bercy où se jouent les élections à la LNR, Goze a effectivement été élu à ce poste. Il gardera donc des fonctions au sein de la LNR pour les quatre prochaines au titre de "personnalités qualifiées" (comprenez des personnes qui n'occupent pas, par ailleurs, de fonctions officielles au sein du rugby professionnel français). Un statut qui lui autoriserait, par exemple, d'être ensuite nommé vice-président.

Les trois autres sièges de "personnalités qualifiées" ont été attribués à Lucien Simon, Didier Guillaume et René Bouscatel. Pour le dernier cité, également candidat à la présidence, c'est donc une première étape essentielle qui vient d'être franchie. S'il n'avait pas été élu à l'AG, ses espoirs de présidence se seraient envolés. Il reste donc en course et saura, dans la journée de ce mardi, s'il est élu nouveau président de la LNR.

Les dix candidats étaient les suivants:

René Bouscatel (ancien président de Grenoble)

Marc Chérèque (ancien président de Grenoble)

Fabien Gilot (ancien nageur)

Paul Goze (ancien président de la LNR et de l'Usap)

Didier Guillaume (ancien ministre de l'agriculture)

Arnaud Lepinois (PDG de Hewlett Packard France)

Thierry Pérez (ancien président de Montpellier)

François Pesenti (ancien directeur général de RMC Sport)

Thomas Savare (ancien président du Stade français)

Lucien Simon (ancien président de Aix-en-Provence)

Alain Tingaud (ancien président d'Agen).