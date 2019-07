Les Tops et Flops du week-end

TOPS :

Cyril Baille intègre le groupe des réservistes

Cyril Baille ne sera pas de la pré-saison toulousaine. Au profit du clermontois Etienne Falgoux, qui souffre d'une lésion tendineuse, le pilier rouge et noir retrouve le maillot bleu, 13 mois après sa dernière sélection lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande. En intégrant les réservistes, il devient le 9ème toulousains du groupe France à préparer le mondial japonnais.

La Nouvelle-Zélande dompte les Pumas

Les All-Blacks se sont imposés en terre argentine en marge de la première journée du Rugby Championship, 16 à 20. Une victoire acquise dans la douleur, pour une Nouvelle-Zélande loin d'être maître sur le terrain. Malgré des Pumas rapidement devant au score (6-0), les hommes de Steve Hansen ont d'abord su fait preuve de réalisme pour repasser devant au tableau d'affichage (9-20), avant de s'appuyer sur une défense intraitable pour contenir les assauts argentins. Une belle performance pour les All-Blacks, qui ont disputés ce match sans la présence de certains cadres.

Rugby Championship - L'Argentine a manqué trop de plaquages contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Herschel Jantjies renverse les Wallabies

Pour sa première titularisation en équipe nationale, Herschel Jantjies à su se faire remarquer. Serein malgré l’événement, le demi de mêlé des Stormers à su accélérer le jeu, grâce notamment à sa parfaite entente avec son ouvreur, Elton Jantjies. Auteur d'un doublé, il est l'un des grands artisans de la victoire des siens face à l'Australie, 35 à 17. Une performance qui permet à la nation arc-en-ciel de prendre la tête de ce Rugby Championship.

FLOPS :

L'Australie n'y arrive plus ...

Défait par l'Afrique du Sud, les Wallabies commencent l'année 2019 comme ils ont conclu 2018. A Johannesburg, les coéquipiers de Michael Hooper n'ont pas su donner la réplique aux Springbocks : prit de vitesse dans le jeu, la défense vert et or a rompu à cinq reprises sous les assauts sud africains. Malgré quelques fulgurances offensives et deux essais refusés, les Wallabies subissent un premier revers dans ce Rugby Championship. Avec douze défaites sur leurs seize derniers matchs, les hommes de Michael Cheika nagent en pleins doutes, à 60 jours du mondial.

Rugby Championship - Eben Etzebeth (Afrique du Sud) contre l'AustralieIcon Sport

La défense argentine à la peine ...

Fort d'une belle saison avec les Jaguares, la sélection Argentine pensait enfin tenir sa première victoire en 32 rencontres face aux All-Blacks. Mais vaincu 16 à 20, les hommes de Mario Ledesma ont failli dans leur animation défensive. Avec 54% de plaquages réussis sur l'ensemble du match, les Argentins ont laissé trop de munitions à des néo zélandais certes amoindris par l’absence de certains cadres, mais toujours aussi redoutables.

Baptiste Palacin