Les Tops et Flops du week-end

Tops :

Le XV féminin s'impose face aux Etats-Unis

Pour leur dernier match de Super Series 2019, les Françaises ont sèchement battu les Etats-Unis sur leurs terres (53-14). Dominatrices dans tous les compartiments du jeu et avec 7 essais marqués sur la rencontre, les Bleues infligent aux américaines la plus large défaite du tournoi. 3èmes derrière la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, les "affamées" concluent l'exercice avec un bilan mitigé, entre victoire étincelante face aux Blacks Ferns (25-16), et défaites frustrantes contre les Anglaises (20-18) ou les Canadiennes (36-19).

Sevens - Les féminines de France 7Icon Sport

Les Jaguares bien représentés chez les Pumas

Mario Ledesma a annoncé la liste des joueurs retenus pour la rencontre Argentine / Nouvelle-Zélande, en marge de la première journée du Rugby Championship. Une liste qui fait la part belle aux Jaguares : 22 des 30 joueurs appelés sont issus du club de Buenos Aires. Une consécration pour le club argentin, finaliste malheureux du dernier Super Rugby.

Flops :

L'équipe de France VII masculine s'incline à Colomiers ...

Défaits par l'Angleterre en finale du TQO de Colomiers (7-31), les Bleus du 7 ne sont toujours pas assurés de disputer les prochains Jeux Olympique. Pourtant solides mentalement et efficaces en demi-finale face à l'Irlande (19-12), les hommes de Jérôme Daret se sont révélés transparents et méconnaissables face au rival anglais. Pour espérer voir Tokyo, les Bleus devront s'imposer lors d'un ultime tournoi de repêchage. Rendez-vous pris en juin 2020.

Sevens - L'équipe de France termine 2ème du TQO de ColomiersMidi Olympique

... et le VII féminin termine 3eme au TQO de Kazan.

Pourtant données favorites du tournoi, les Bleues n'ont pas fait mieux qu'une 3ème place au TQO de Kazan. Après une terrible désillusion en demi-finale face aux Anglaises (défaite 14-12), les Bleues ont su réagir lors de la petite finale, en disposant de l'Espagne 17 à 5. Les joueuses de David Courteix entretiennent ainsi l'espoir d'une qualification olympique, en accrochant, à l'instar des hommes, leur billet pour ce qui sera leur dernière chance de qualification olympique : le tournoi de repechâge en juin 2020.