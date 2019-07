Les résultats du Rugby Championship, 1ère victoire pour Pau… Les 5 infos du week-end

Pau remporte la première victoire de l’année contre le Stade Montois

La Section Paloise remporte son premier match de préparation en vue du Top 14. Une première victoire contre une équipe de Pro D2, le Stade Montois (31-12). Un premier pas pour la formation de Pau en vue de ne pas revivre la saison compliqué de l’année dernière, qui donne d'autant plus envie de croire en un renouveau avec les changements opérés en cours d'année et les recrues de l'inter-saison.

Un match nul entre les All Blacks et les Springboks

Un an après avoir décroché un succès retentissant à Wellington, les Springboks ont bien failli remettre ça au Westpac Stadium. Ils arrachent le nul dans le final (16-16) à l’issue d’un match haché, avec des collectifs remaniés. Une mauvaise opération pour les Néo-Zélandais en difficulté depuis quelques mois avant d’aborder la prochaine Coupe du monde au Japon en Septembre.

Les Wallabies victorieux face aux Pumas

Les Wallabies tiennent leur premier succès du Rugby Championship. Une semaine après une lourde défaite sur le sol sud-africain (35-17), l'Australie s'est imposée dans la douleur face à l'Argentine. Un succès lié au retour du demi d’ouverture, Christian Lealiifano. Touché par une leucémie en 2016, il n'avait plus porté le maillot des Wallabies depuis trois ans.

Brodie Retallick, blessé mais toujours en route pour le Mondial

L’international néo-zélandais aux 77 sélections, Brodie Retallick, blessé à une épaule et contraint de quitter le terrain samedi contre l'Afrique du Sud en Rugby Championship, a passé des examens qui n'ont pas révélé de blessure grave, et la présence du deuxième ligne à la Coupe du monde ne semble pas remise en question.

Les USA l'emportent face au Canada

Les États-Unis ont largement battu le Canada 47-19 (mi-temps : 20-0) lors de la première journée de la Coupe des nations du Pacifique, samedi à l'Infinity Park de Glendale (Colorado). Le XV américain a inscrit six essais, dont quatre dans les vingt dernières minutes, contre trois aux Canadiens. Ce succès permet aux USA de prendre la tête de la poule A après cette 1re journée devant les Tonga et les Fidji, qui se sont inclinés tous les deux. Le Canada se retrouve dernier de la poule B derrière le Japon et les Samoa, vainqueurs samedi.