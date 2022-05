Les résultats des coupes d'Europe, ça bouge à Agen... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Toulouse aux tirs aux buts, Toulon et Lyon de justesse

Le rugby français domine l'Europe. C'est le constat qu'il est possible de faire au vu des clubs qualifiés pour les demi-finales de coupe d'Europe. En Champions Cup notamment, ce sont trois clubs de l'hexagone qui se sont hissés jusqu'au dernier carré de la compétition, à l'instar de l'an dernier. Comme la saison dernière aussi, La Rochelle et Toulouse seront de la partie. Les champions en titre ont éliminé le Munster au bout d'un match fou, à l'Aviva Stadium de Dublin (24-24, victoire aux tirs aux buts).

Ils resteront en Irlande lors du prochain tour, puisque c'est au Leinster - tombeur de Leicester - que les hommes d'Ugo Mola vont se déplacer.Les Rochelais ont, eux, battu Montpellier dans un duel franco-français en quart de finale (31-19) pour se qualifier dans le dernier carré. Les Maritimes joueront une nouvelle fois une équipe française en demi-finale, puisque le Racing 92 a battu Sale ce dimanche (41-22).

En ce qui concerne la Challenge Cup, les clubs français ont eu chaud, mais ils ont réussi a s'imposer de justesse ce week-end. Lyon a d'abord renversé Glasgow au Matmut de Gerland samedi (35-27), grâce notamment à un deux essais tardifs de Davit Niniashvili. Ensuite, c'est Toulon qui s'est dépêtré des London Irish ce dimanche (19-18). Les Lyonnais affronteront les Wasps, tandis que Toulon se mesurera aux Saracens lors du dernier carré.

Le Racing 92 pisterait Eddie Jones pour l'après Coupe du monde

Le Racing 92 serait sur le dossier Eddie Jones afin de renforcer son staff après la Coupe du monde 2023, selon nos confrères britanniques de The Rugby Paper. À l'issu de la compétition en France, le contrat du sélectionneur du XV de la Rose, en poste depuis 2015, prendra fin. Eddie Jones sera alors libre. À la tête de la sélection du XV de la Rose depuis 2015, Eddie Jones a remporté trois Tournoi des 6 nations (2016 Grand Chelem, 2017 et 2020) et a été en finale de la Coupe du monde 2019. Le contrat de l'ancien talonneur australien prendra fin à la fin de la prochaine Coupe du monde en France.

Hamadache et Erbani signent à Agen...

Le SU Agen a officialisé ce samedi les signatures du pilier droit montpelliérain Malik Hamadache (33 ans) et du troisième ligne biarrot Antoine Erbani (32 ans). Le second nommé retrouvera ainsi le club de ses débuts, avec lequel il s'est engagé pour une durée de deux saisons. Un temps annoncé du côté de Provence, Hamadache a également signé pour deux ans.

...Railevu et Farrance prolongent !

Agen poursuit la construction de son effectif pour la saison prochaine. Après avoir récemment annoncé une première vague de prolongations, le club lot-et-garonnais a officialisé samedi les re-signatures de l'ailier Tevita Railevu et du deuxième ligne Zak Farrance. Le Fidjien de 25 ans s'est réengagé pour deux saisons de plus, tout comme son partenaire anglais. Les deux joueurs ont chacun disputé une quinzaine de matchs cette saison.

Meafua, troisième ligne de Montauban, est décédé

C'est un terrible drame qui s'est produit à Montauban. Après la victoire contre Narbonne ce vendredi soir, le Samoan Kelly Meafua (31 ans) serait tombé dans le Tarn depuis le Pont-Vieux à la sortie d'une boite de nuit. Son corps sans vie a été retrouvé au petit matin. Son coéquipier Christopher Vaotoa, pilier de l'USM, a également sauté du pont pour tenter de lui porter secours. Sorti en fin de matinée de l'hôpital, le pilier avait été retrouvé en état d'hypothermie. L'USM est en deuil, alors qu'un hommage est prévu ce lundi, à 18h.