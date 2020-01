Les poules du Super Sevens, Alun Wyn Jones fustige son staff... Les 5 infos de ce mardi

Vivalda et l'USAP, c'est fini

Le contrat de Yohan Vivalda, deuxième ligne usapiste, n'a pas été renouvelé, selon France Bleu. A 31 ans, le natif d'Agen est contraint de quitter les Sang et or. Il aura passé onze saisons et presque 100 matchs sous le maillot perpignannais, pour huit essais inscrits.

On connait les rencontres de l'In Extenso Seven

Le tirage au sort de la 1ère édition de l’In Extenso Supersevens a été effectué ce mardi, à la Paris La Défense Arena, hôte de la première édition de cette nouvelle compétition. Cette compétition se déroulera sur une seule journée le 1er février prochain et accueillera les quatorze clubs de Top 14 ainsi que deux invités que sont Monaco et les Barbarians.

Les huitièmes de finale : Barbarians – Clermont / Lyon – Racing 92 / Brive – Monaco / Montpellier – Stade français / Toulouse – Agen / Pau – Bordeaux-Bègles / Castres – Toulon / La Rochelle – Bayonne

Sevens - Le tableau de l'In Extenso SupersevensRugbyrama

Alun Wyn Jones très critique avec son staff

"Je ne vais pas citer de noms mais nous avons soulevé quelques interrogations au sujet des recrutements. Nous espérons que les choses évolueront. La question est de savoir si ce dialogue, que nous devons mener tous ensemble, tombera ou non dans l’oreille d’un sourd." En conférence de presse ce mardi avant son retour avec les Ospreys ce week-end en Champions Cup, Alun Wyn Jones a évoqué les problèmes sportifs et extra-sportifs du club gallois.

Florian Dufour sera absent trois mois

Le talonneur de Bordeaux-Bègles Florian Dufour (22 ans) a été touché à la cheville gauche contre Bayonne. Après examen, l'ancien Agenais souffre d'une rupture des ligaments du tibia-péroné le rendant indisponible trois mois, a annoncé mardi son manager Christophe Urios. Cette saison, il avait disputé sept rencontres avec son club de l'UBB.

Fatialofa a été opéré avec succès

Des nouvelles rassurantes pour le joueur de Worcester. Le deuxième ligne néo-zélandais Michael Fatialofa (27 ans), gravement blessé au cou lors d'un match de championnat anglais samedi, a été opéré lundi soir. Son épouse a jugé l'opération comme un "succès". Il souffre de contusions et d'un hématome à la moelle épinière et est toujours hospitalisé à Saint-Mary (Londres).