Les groupes des Bleues et des Springboks, Uberti touché au genou.. Les 5 infos de ce mardi

Le deuxième ligne Geraci prolonge son contrat de deux ans avec le Lou

Arrivé en 2019 dans le Rhône, Killian Geraci poursuit l'aventure avec le club lyonnais jusqu'en 2024. Sélectionné pour la tournée de novembre par Fabien Galthié, le deuxième ligne rhodanien est un élément important de l'effectif conduit par Pierre Mignoni.

Les 31 joueuses du XV de France convoquées pour la tournée d'automne

Les 31 Bleues sont attendues à partir du 24 octobre à Marcoussis pour préparer la Tournée d'automne. Elles affronteront l'Afrique du Sud à Vannes le 6 novembre et la Nouvelle-Zélande le 13 et 20 novembre à Pau puis à Castres. Pour cette préparation, elles seront accompagnées du Pôle Féminin.

Pilières : Bernadou ; Deshayes ; Joyeux ; Traoré

Talonneuses : Sochat ; Thomas ; Touye

Deuxième ligne : Corson ; Fall ; Ferer ; Forlani ; N'Diaye

Troisième ligne : Annery ; Diallo ; Gros ; Hermet ; Mayans ; R. Ménager

Demi de mêlée : Bourdon ; Sansus

Demi d'ouverture : Drouin ; Imartµ

Centres : Jacquet ; Neisen ; Peyronnet ; Vernier

Ailières : Banet ; Boujard ; Filopon ; Murie

Arrières : Trémoulière

Bordeaux-Bègles : Uberti touché à l'entraînement

Le trois-quarts centre de l'UBB Pablo Uberti a été touché lors de l'entraînement de ce mardi, visiblement à un genou. L'ancien international U20, qui a disputé 24 matchs la saison dernière, a quitté l'entraînement en boîtant, soutenu par deux kinésithérapeutes. Aucune information n'a encore filtré concernant une éventuelle blessure.

Le groupe sud-africain pour la tournée d'automne

Le sélectionneur Jacques Nienaber a dévoilé mardi la liste des 32 joueurs retenus pour disputer la tournée d'automne avec les Boks. L'ailier toulonnais Cheslin Kolbe, l'une des stars de l'équipe, ne figure pas dans la liste. Il est en effet toujours touché à un genou. Le flanker toulousain Rynhardt Elstadt n'est pas retenu non plus.

Les avants :

Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Ox Nché, Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Marvin Orie, Siya Kolisi, Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Franco Mostert.

Les arrières :

Herschel Jantjies, Cobus Reinach, Grant Williams, Elton Jantjies, Handré Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Jesse Kriel, Aphelele Fassi, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi, Damian Willemse, Frans Steyn

Quand Keith Earls se confie sur sa bipolarité

L'ailier international Keith Earls (34 ans, 93 sélections) est intervenu chez nos confrères de The Independent à l'occasion de la sortie de son autobiographie, Fight or Flight. Il révèle l'immense douleur physique causée par le rugby et la bipolarité dont il souffre.