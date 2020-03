Les quarts de finale de Coupe d’Europe reportés

Le comité directeur de l’EPCR a désormais pris la décision de ne pas faire jouer les quarts de finale des deux compétitions aux dates prévues. Les huit rencontres prévues, quatre en Champions Cup et quatre en Challenge Cup, sont suspendues jusqu’à ce qu’une date ne soit trouvée. Une décision sera prise dès que la sécurité des joueurs et la santé de chacun seront respectées.

Provale, Tech XV et l’UPCR pour du chômage partiel

Paul Goze (Président de la LNR), Alain Carré (Président de l’UPCR), Robin Tchale-Watchou (Président de Provale) et Alain Gaillard (Président de Tech XV) se sont réunis sur une table virtuelle pour prendre une décision forte concernant les salariés des clubs. Un accord en est sortie sur la mise en place du chômage partiel pour l’ensemble des joueurs de rugby professionnel et de chaque staff et membres du staff. Chaque club peut ensuite fonctionner comme il l’entend.

Toulouse met en place une réduction d’activité

Lundi matin, Didier Lacroix a réuni l’ensemble de son staff et de ses joueurs avec un appel téléphonique. Le but était de dire aux joueurs et membres du staff, qu’ils étaient placés en réduction d’activités jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs bénéficient d’une semaine moins denses qu’ordinaire avant de commencer un potentiel programme individualisé.

Agen a fermé jusqu’à … nouvel ordre

Après l’arrêt de tous les championnats français, Jean-François Fonteneau a décidé de fermer l’enceinte de son club. Jusqu’à nouvel ordre, le Stade Armandie restera fermer. Le club Lot-et-Garonnais en a décidé ce lundi pour protéger toutes les personnes travaillant pour le SU Agen.

Biarritz vers le chômage partiel

Le Biarritz Olympique a décidé de placer l’ensemble de ses joueurs ainsi que les membres de ses staff dans un chômage partiel jusqu’à nouvel ordre. Jean-Baptiste Aldigé a communiqué cet information via un communiqué, un décision jusqu’à la fin de l’interruption du championnat, selon ses dires.