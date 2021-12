Gourdon prend sa retraite, Munster-Leinster reporté...Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi !

Kevin Gourdon met un terme à sa carrière

C'est un petit choc. Le troisième ligne rochelais Kevin Gourdon a été obligé de mettre un terme à sa carrière ce mardi, annonce son club de La Rochelle dans un communiqué. À 31 ans, l'international français (19 sélections) souffre d'un problème cardiaque qui l'empêche de continuer. Un problème qui a été décelé cette semaine seulement. "C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire", a directement réagit Gourdon, via le communiqué du Stade rochelais.

Munster-Leinster reportée pour cause de cas de Covid

Forcément, les reports de matchs ne touchent pas seulement les rencontres de coupe d'Europe. Ce week-end, c'est l'United Rugby Championship qui est obligé de reporter le choc entre les provinces irlandaises du Munster et du Leinster à cause de la crise sanitaire. Les Leinstermen avaient déjà dû déclarer forfait face à Montpellier après avoir détecté plus de vingt cas positifs. "Le Leinster reprendra l'entraînement mardi prochain, le 28 décembre, sur son camp de base et commencera la préparation pour la rencontre face à l'Ulster", a déclaré la province irlandaise via un communiqué.

Les matchs gallois à huis-clos après Noël

Mauvaise nouvelle pour les supporters gallois et pour le monde du rugby en général. L'épidémie de Covid continue de prendre le dessus sur les rencontres sportives, nouvel exemple pour cette rencontre entre Cardiff et les Scarlets. Comptant pour la huitième journée, ce choc au pays du poireau aura bien lieu mais il se déroulera dans public comme l'a confirmé le club de Cardiff. En cause, une décision du gouvernement gallois qui a acté le fait que toutes les rencontres au lendemain de Noël se tiendrait à huis clos. Un choix logique et compréhensible tant le variant Omicron est menaçant.

Brazo perpignanais deux ans supplémentaires

Le troisième ligne perpignanais Alan Brazo prolonge son contrat de deux ans à l'USAP. Auteur de 135 matchs avec son club depuis son arrivée en 2014-2015, il figure désormais comme un historique de l'effectif. Il a connu les titres de champion de Pro D2 en 2018 et 2021. Le troisième ligne perpignanais a joué neuf matchs cette saison, pour trois titularisations. Il fait partie des cadres du club sang et or.

Nollet au SUA jusqu'en 2024

Arrivé en terre agenaise à l'âge de 15, le troisième ligne Samuel Nollet prolonge au SUA jusqu'en 2024. Une aventure qui dure depuis 2016 pour le jeune martiniquais de 20 ans. Samuel Nollet avait débuté en Top 14 lors de la saison 2021-2021. Cette saison, le jeune troisième ligne a disputé 9 matchs (sept titularisations, deux entrées en jeu) pour un essai face à Grenoble. Cette prolongation résulte de la "confiance que j'ai dans le projet du président. Un projet qui fait confiance aux jeunes. J'estime que le SUA m'a beaucoup apporté et c'est pour ça que j'ai prolongé sans hésiter. C'est un grand plaisir de poursuivre ma carrière ici", a déclaré le joueur sur le site officiel du club. Il est désormais lié au club jusqu'en 2024.