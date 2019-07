Les calendriers Top 14 et Pro D2 connus, 2 recrues pour le Stade français... Les 5 infos de ce jeudi

Les calendriers Top 14 et Pro D2 sont connus

Les Lyonnais recevront le Stade français. Le Stade toulousain ira tenter une première victoire à l'extérieur face l'Union Bordeaux Bègles. Les promus Brive et Bayonne se déplaceront respectivement à Pau et au Racing 92. Cette première journée sera aussi le témoin de deux très gros affrontements entre, Castres et Montpellier d'abord, ainsi qu'entre Clermont et le Stade Rochelais ensuite. Il faudra attendre le 9 novembre pour voir le remake de la finale entre Toulouse et l'ASM...

Même histoire pour la Pro D2 qui débutera un jour avant, le vendredi 23 août. Valence Romans et Rouen Normandie se déplaceront pour la première journée. Le premier ira se frotter au demi finaliste de l'an dernier Oyonnax quand le second s'en ira combattre à Montauban. Grenoble entamera sa nouvelle aventure en Pro D2 par la réception de Colomiers aux ambitions raisonnables, faire mieux que l'année précédente et retrouver le milieu de tableau. C'est à la quatrième journée que Rouen et Valence Romans vont s'affronter dans le duel des promus. De belles affiches pour un Pro D2 qu'on espère aussi haletante que l'année passée.

Deux Sud Africains au Stade Français

Ruan Combrinck ((29 ans, 7 sél. en 2016), qui a joué chez les Lions en Super rugby et en deuxième division japonnais, a signé un contrat de deux ans avec le club de la capitale.

Lionel Mapoe, centre de 30 ans (14 sél.), a quant à lui porté le maillot des Lions et est engagé comme Joker Coupe du monde. Il pourrait prolonger l'aventure après l'échéance internationale au Japon (20 septembre-2 novembre) si jamais il donnait satisfaction et que le plafonnement de la masse salariale du club parisien le permettait.

UBB : deux prolongations actées

En cette intersaison, Bordeaux s'active pour sécuriser ses meilleurs éléments. Dans ce sens, Afaesetiti Amosa (troisième-ligne centre) et Uj Seuteni (trois-quarts centre) ont prolongé l'aventure avec le club de Laurent Marti pour deux saisons supplémentaires. Ils sont désormais liés avec l'UBB jusqu'en 2022.

Coulson, Grice et Jammes aux assises de Gironde

Le troisième ligne néo-zélandais Rory Grice, le talonneur Loïck Jammes et le pilier irlandais Denis Coulson, comparaîtront prochainement devant la cour d'assises de la Gironde. Selon Sud Ouest, le juge d'instruction en charge de l'affaire du viol présumé en réunion d'une étudiante de 20 ans, en mars 2017, à Bordeaux, a rendu l'ordonnance de mise en accusation à l'encontre des trois anciens joueurs de Grenoble. Leur procès devrait se tenir dans les mois à venir.

Les nouveaux maillots du Stade français

Le Stade Français Paris et son nouvel équipementier Kappa ont dévoilé les nouveaux maillots du club pour la rentrée. Le premier sera, comme d'habitude, rose pour jour à domicile. Le second, bleu sombre à l’extérieur, les maillots arborent surtout les trois éclairs historiques du club pendant les années Guazzini. Le rose reste tout de même prédominant, clin d’oeil à l’ancien président historique du club de la capitale.