Les Boks champions, défaite historique pour les Blacks, le Japon est prêt... Les 5 infos du week-end

Les Springboks remportent le Rugby Championship 2019

Grâce à leur succès en Argentine samedi (46-13), les Springboks de Rassie Erasmus ont remporté le Rugby Championship. Il s’agit de leur quatrième victoire dans la compétition après celles de 1998, 2004 et 2009, la première depuis l’intégration de l’Argentine en 2012. Les Boks ont réalisé un parcours presque sans-faute, avec deux victoires face à l’Argentine et l’Australie (35-17) et un nul qui a marqué les esprits en Nouvelle-Zélande (16-16). Ils récupèrent ainsi l’étiquette de favoris pour le Mondial nippon, où ils retrouveront dès le 21 septembre les Blacks.

Les Blacks chutent en Australie

Quelques heures avant le sacre des Boks, les All Blacks ont subi l’une des plus lourdes défaites de leur histoires à Perth face à l’Australie (47-26). Un match qu’ils ont joué à 14 dès la 39e minute après l’expulsion de Scott Barrett pour un coup d'épaule porté dans la nuque de Michael Hooper. Un carton rouge sorti par l’arbitre français Jérôme Garcès qui a fait couler beaucoup d’encre au pays du long nuage blanc. Les Blacks achèvent ainsi le Rugby Championship à la troisième place. Pour la troisième fois de suite après 2011 et 2015, ils ne gagnent pas la compétition avant la Coupe du monde.

Les Anglais étrillent le Pays de Galles (33-19) et l'Irlande corrige l'Italie (29-10)

Quel match que nous ont livrés Anglais et Gallois à Twickenham ! Les partenaires de George Ford, capitaine du XV de la Rose et auteur de 17 points, ont pris rapidement l'ascendant dans cette rencontre. Billy Vunipola score après seulement quatre minutes. Au retour des vestiaires George North et Wyn Jones sont venus rendre l'addition moins salée. Mais trop pénalisés en mêlée fermée, les hommes de Warren Gatland s'inclinent logiquement.

Pour information, les deux équipes ont du déplorer les blessures de Gareth Anscombe, aperçu en béquilles dans les tribunes, mais aussi de Piers Francis sur K.O. et Tom Curry en début de première mi-temps.Les Gallois ont loupé l'opportunité d'être numéros un mondiaux au classement World Rugby. La veille, l'Irlande a facilement disposé d'une médiocre équipe d'Italie à l'Aviva Stadium (29-10. Les coéquipiers de Joey Carbury, sorti sur blessure, n'ont rien eu à craindre des partenaires de Carlo Canna, seul véritable Italien dangereux hier.

Vainqueur de la Pacific Nations Cup, le Japon est prêt

Quelques semaines avant le début de son mondial, le Japon de Jamie Joseph a remporté la Pacific Nations Cup pour la deuxième fois de son histoire après une troisième en victoire en trois matches face aux Etats-Unis (34-20) samedi à Suva (Fidji). Les Fidji, qui restaient sur quatre victoires consécutives dans la compétition mais ont été battu par le Japon en ouverture de la compétition (21-34), ont remporté leur dernier match face aux Samoa. Enfin, les Tonga ont battu le Canada (33-23), qui n’a pas remporté le moindre match dans la compétition.

Les résultats des matchs amicaux

Ce week-end, les clubs de Top 14 et de Pro D2 continuaient ou débutaient leur préparation de la saison régulière. Pour sa reprise, Clermont a été battu par La Rochelle, tandis que Montpellier disposait péniblement d'Agen. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles est allée littéralement corriger le Biarritz Olympique à Aguiléra. Voici tous les résultats du week-end :