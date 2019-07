Les Bleus se préparent au mondial, Stassen risque gros... Les 5 infos de ce lundi

Les Bleus convaincus par leur préparation physique

Sous la houlette de leur nouveau préparateur physique, Thibault Giroud, le XV de France s’attelle à rattraper son retard sur les meilleures nations mondiales. Pour ce faire, le staff des Bleus analyse les tests physiques des cinq nations majeures du rugby mondial. Objectif : se rapprocher le plus possible d'elles. Une préparation efficace et convaincante aux yeux des joueurs : "C'est la première fois que je connais autant de rugby dans la préparation physique. C'est très intéressant (...)" analyse le pilier Jefferson Poirot.

Hendré Stassen demande une contre-expertise

Suspendu depuis vendredi dernier par l'Agence française de lutte contre le dopage, Hendré Stassen vient de faire la demande d'une contre-expertise médicale. Si le cas de dopage se trouvé avéré, l'aventure parisienne du jeune flanker n'y survivra pas.

Antoine Dupont élu 9 du XV de l'année ...

Champion de France, titulaire à Toulouse et en équipe de France, Antoine Dupont est élu demi de mêlée de l'année par les internautes de Midi Olympique. Hauteur d'une saison exceptionnelle, il remporte la finale qui l'oppose au numéro 9 clermontois, Morgan Parra.

... et Louis Carbonnel élu à l'ouverture

Du côté des ouvreurs, vous avez choisi de plébisciter le jeune Toulonnais Louis Carbonnel. Fort d'une saison très convaincante conclu par 20 titularisation, le double champion du monde des moins de vingt ans remporte son duel face à l'Ecossais du Racing 92, Fin Russel.

Votez pour les centres du XV de l'année

Vous pouvez cette semaine voter pour les deux centres qui prendront place au sein du XV de l'année. Au programme, les huitièmes de finale ce lundi, les quarts mardi, puis les demis mercredi et la finale jeudi, avant que ne soient annoncés les deux vainqueurs vendredi. Les votes sont désormais disponibles sur le site Midi-Olympique.fr