Les Bleus proches de l'exploit, un Puma en partance pour Brive... Les 5 infos du week-end

Le XV de France si proche de l'exploit

Opposés à l'Angleterre en finale de l'Autumn Nations Cup, les jeunes français ont failli réaliser un exploit retentissant en terre anglaise. Au terme d'un match au scénario hitchcockien et qui s'est terminé à la mort subite, le XV de la Rose est passé tout près d'une cuisante défaite en s'imposant sur le fil 22-19. Malgré un essai de Dulin en première mi-temps, les Anglais ont arraché le match nul à la dernière seconde de la deuxième mi-temps grâce à un essai de Cowan-Dickie. Cruel pour les Bleus mais la caractère dont ils ont fait preuve fera date.

Les All Blacks vainqueurs du Tri-Nations

Pour la dernière journée du Tri-Nations, l'Australie et l'Argentine se sont séparés sur un match nul 16-16, le deuxième d'affilé après le 15-15 d'il y a deux semaines. Le futur Bordelais Bautista Delguy a marqué pour les Pumas tandis que le capitaine Wallaby Michael Hooper a inscrit l'essai de l'égalisation. Alors que leur sacre ne faisait quasiment aucun doute avec un goal average bien meilleur, les néo-zélandais remportent bel et bien cette édition 2020 du Rugby Championship, disputée exceptionnellement à trois équipes, en l'absence de l'Afrique du Sud.

Paulos s'engage avec Brive

Belle opération pour Brive. Vainqueur d'un match couperet samedi à Agen (15-6), les Brivistes ont enregistré une arrivée de poids en la personne de Lucas Paulos. Le deuxième ligne, qui a disputé ses premières minutes avec le maillot des Pumas lors du Tri-Nations, vient renforcer la cage briviste qui avait déjà vu arriver Stan South ou encore Dan Malafosse. Paulos, ancien joueur des Jaguares, rejoindra la Corrèze le 16 décembre en tant que joker médical de Peet Marais.

Pagès sévèrement touché au visage

Le contact a été rude entre l'ancien toulousain Pierre Pagès et son coéquipier, l'ailier Matthys Gratien lors du match Vannes - Montauban en Pro D2 vendredi soir. Un choc tête contre tête qui a durement touché le demi de mêlée qui venait juste de rentrer en jeu. Pagès souffre de cinq fractures au visage dont une au niveau du sinus et une autre au plancher orbital. Le joueur ne subira pas d'intervention chirurgicale mais est d'ores et déjà indisponible pour six semaines.

Paris l'emporte sur le fil face à Toulon

Le match du dimanche soir a été un véritable chassé-croisé entre Parisiens et Toulonnais. Mais les joueurs de la capitale s'en sont sortis in extremis 24-23 grâce notamment à la botte de Joris Segonds, auteur d'un match très propre. Etien et Latu ont inscrits les deux essais du Stade français tandis que Parisse et Tolofua ont marqué pour les joueurs de la Rade. Les deux équipes ont désormais le même nombre de points au classement soit 28 unités, à égalité avec deux autres clubs, Clermont et Lyon. La lutte s'annonce âpre pour les places en phase finale.