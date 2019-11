Les Blacks sur la troisième marche, un ouvreur signe à Biarritz... Voici les 5 infos de vendredi

Les All Blacks sur le podium

Ils ne pouvaient pas perdre deux fois de suite. Les hommes de Steve Hansen l'ont logiquement emporté face au pays de Galles sur le score de 40 à 17. Un succès large, net et sans bavure, dans lequel plusieurs joueurs ont brillé. On pense forcément à Ben Smith, auteur d'un doublé pour sa dernière sous le maillot de la fougère, ou encore à Kieran Read, égal à lui-même. C'est donc sur une victoire que tous ces hommes quittent les All Blacks, aux côtés de Sonny Bill Williams ou encore Matt Todd.

Coupe du monde 2019 - Le groupe de la Nouvelle-Zélande au complet après la petite finale remportée contre GallesIcon Sport

Gilles Bosch futur joueur de Biarritz

C'est la bonne nouvelle de la semaine pour le club basque. En effet, il a obtenu l'accord de l'ouvreur carcassonnais pour les trois prochaines saisons. À 29 ans, on peut imaginer que le défi est clair pour Bosch : aider le Biarritz Olympique à retrouver l'Élite si ce n'est pas fait d'ici-là et confirmer son statut d'excellent ouvreur/animateur. Une vraie bonne pioche pour les Biarrots qui pourront profiter de l'expérience de leur nouvelle recrue pour former quelques jeunes issus du centre de formation.

Gilles Bosch (Carcassonne)Icon Sport

Six joueurs nominés pour le prix de meilleur joueur de l'année

Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit, Tom Curry, Ardie Savea, Alun Wyn Jones et Joe Taufete'e sont les six joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Une liste dans lequelle de sacrés noms ne figurent pas. Notamment Owen Farrell, Maro Itoje, Billy Vunipola ou encore Beauden Barrett. Difficile de faire des pronostics tant tous ont été méritants. L'heureux élu sera connu dimanche, à Tokyo, à l'issue du Mondial lors de la cérémonie annuelle des trophées de World Rugby.

Un renfort de poids pour Valence-Romans

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. La club dromois a fait signer le Néo-Zélandais Latiaha Martin (27 ans, 2,01 m, 112 kg) en tant que joker médical de Florian Goumat. Ce dernier a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Martin évoluait en Mitre 10 CUp, dans la province de Counties Manakau. Il est notamment passé par le Super Rugby, du côté des Auckland Blues.

Matiaha Martin, des Auckland Blues à Valence-Romans en passant par les Counties ManakauOther Agency

Colomiers réalise un exploit à Béziers

Vous l'avez suivi en direct sur notre site, les Columérins l'ont emporté à l'extérieur (15-22). Une deuxième victoire loin de Bendichou pour les hommes de Julien Sarraute. Ils peuvent, une nouvelle fois, remercier leur funambule, Josua Vici, auteur de son sixième essai cette saison. Dans les autres résultats, il n'y a eu que des victoires à domicile, et notamment celles bonifiées de Mont-de-Marsan et d'Aurillac. En revanche, coup d'arrêt pour le leader Grenoble, défait du côté de la Rabine (27-12).