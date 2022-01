Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce week-end

Le Racing 92 inflige sa première défaite à domicile à Toulouse

Pour la reprise du Top 14 après la trêve européenne, le Racing 92 vient s’imposer sur la pelouse de Toulouse sur le score de 15-20 (bonus défensif). Une première défaite à domicile cette saison qui sort les Toulousains de la seconde place du classement, et confirme ses difficultés du moment. Pour le Racing en revanche, c’est la confirmation que les Franciliens sont de retour aux affaires.

Le Racing a enfin trouvé un second souffle dans ce championnat de Top 14. Après Clermont, juste avant la pause européenne, c’est Toulouse qui a subi la loi des Franciliens dans son antre d’Ernest-Wallon, avec une première défaite cette saison et malgré un bonus défensif arraché en toute fin de rencontre. La confirmation également que le double champion de France connaît une période moins faste au coeur de l’hiver avec une troisième défaite de suite en championnat qui fait redescendre le Stade à la 4e place.

14 joueurs rappelés en Bleu, les "covidés" de retour

Les 42 joueurs qui prépareront la rencontre face à l'Italie, dimanche prochain pour la première rencontre des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, sont connus. Sans surprise, la liste des joueurs rappelés communiquée par le staff du XV de France concerne principalement les joueurs qui avaient raté la première semaine de préparation pour cause de Covid. Blessé à une cuisse, Teddy Thomas a passé une IRM jeudi. Laquelle a acté son forfait. Il est remplacé numériquement par son coéquipier de club Donovan Taofifenua. Les ouvreurs Louis Carbonel et Léo Berdeu ne sont pas non plus rappelés, payant ici les retours de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Antoine Dupont, qui devrait être capitaine des Bleus durant ce Tournoi, est également de retour.

Les 14 joueurs rappelés :

Uini Atonio, Cyril Baille, Gaëtan Barlot, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Bernard Le Roux, Antoine Dupont, Jules Favre, Matthieu Jalibert, Matthis Lebel, Romain Ntamack, Donovan Taofifenua, Tani Vili.

Les nouveaux joueurs convoqués, ainsi que les joueurs qui avaient été relâchés pour jouer en Top 14 ce week-end, prendront dans les prochaines heures la direction de Carpiagne (Bouches-du-Rhône). C'est là-bas, au camp d'entraînement de la légion étrangère, que les Bleus peaufineront leur préparation pour entamer leur Tournoi des 6 nations.

Bilan maussade pour France 7 à Séville

Côté homme, après une défaite en quart de finale face à l'Argentine (26-21), les Bleus retrouvaient la pelouse du stade de la Cartuja pour se battre pour la cinquième place du tournoi de Séville. Malheureusement les coéquipiers de Stephen Parez n'ont pas réussi à battre les États-Unis. Ils ont perdu 19 à 12 et terminent donc cette étape espagnole à la 7ème place.

Anne-Cécile Ciofani et ses coéquipières, elles, finissent sur une bonne note à Séville avec une victoire face à la Russie (26-10). Après un début de match à l'avantage des russes, les Bleues ont fini par prendre les devants pour s'imposer aisément. Avec cette victoire, les coéquipières d'Anne-Cécile Ciofani terminent à la cinquième place de ce tournoi de Séville. Prochain rendez-vous fin avril à Langford.

Inquiets, les supporters du BO manifestent leur mécontentement

Ce samedi matin, une centaine de supporters du Biarritz olympique, issus d’Aupa BO, des Socios ou des "Soldats Rouges", se sont réunis sur la Grande plage de Biarritz pour déployer un tifo géant afin de montrer leur inquiétude au sujet de l’avenir du club. Face à l’océan, ils ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la mairie. "Nous sommes arrivés à un bel accord au mois de décembre entre la mairie et le club, pour avoir un joli stade à Biarritz et cet accord s’est arrêté soudainement. On n’a pas compris. On demande des comptes à la Mairie, qui refuse de nous en donner", a déclaré Roman Gignon, président d’Aupa BO.

Un international italien débarque à Bourg-en-Bresse

Pour pallier l'absence sur blessure du Hongrois Bence Roth, l'US Bressane est parvenu à enregistrer l'arrivée de Joshua Furno (1,99m, 102 kg). Le deuxième ligne international italien (32 ans, 37 sélections) était sans club depuis son passage en Major League Rugby, à San Diego Legion. Il avait déjà connu le Pro D2 avec des expériences à Narbonne ou à Biarritz.