Le XV du Chardon dévoilé, Du Plessis out pour le début du championnat... Les 5 infos de ce mercredi

De Nardi opéré de l'épaule

Alexandre De Nardi doit renoncer à son début de saison avec Mont-de-Marsan en raison d'une opération à l’épaule. Ses derniers examens à Bordeaux n'ont pas été concluants et l'arrière international moins de 20 ans et champion du Monde va laisser filer la moitié de sa saison. Un coup dur pour le club qui en avait fait un de ses hommes forts pour l'édition à venir.

Bismark Du Plessis out avec le MHR

Le talonneur international Sud-africain va lui aussi devoir attendre avant de reprendre la compétition avec le MHR. Ce dernier souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers, contractée face à Toulon lors du match amical à Bastia (21-24). Une indisponibilité qui devrait durer entre quatre et six semaines. Coup dur pour le club qui comptait sur lui en tant que joker Coupe du monde.

Champions Cup - Bismarck Du Plessis (Montpellier) contre EdimbourgIcon Sport

L'Écosse avec 14 changements pour affronter le XV de France

Seul Stuart Hogg garde sa place à l'arrière pour le second match contre l'équipe de France samedi à 14 heures. Gregor Townsend préfère faire tourner son effectif et mettre de la densité au centre du terrain avec Harris et Horne ainsi que de l'expérience à la charnière avec Laidlaw et Russell.

Le XV de départ de l'Écosse : Hogg - Seymour, Harris, Horne, Maitland - (o) Russell, (m) Laidlaw - Watson, Thomson, Wilson - Skinner, Cummings - Nel, Turner, Reid.

Remplaçants : Stewart, Dell, Berghan, Gilchrist, Barclay, Horne, Hutchinson, Kinghorn.

Ghezal quittera le staff du Lou fin du mois d'août

Le patron de la touche lyonnaise rejoindra le staff du XV de France le 1er novembre prochain. Il terminera son aventure lyonnaise à la fin du mois d'août après cinq ans au service du club. David Gérard prend en charge les avants rhodaniens tandis que David Attoub s’occupe de la mêlée. Julien Puricelli assure quant à lui un rôle d’expert de la touche, tout en conservant le statut de joueur.

Top 14 - Karim Ghezal (Lyon)Rugbyrama

L'annonce du groupe France pour le Japon sur TF1

Le 2 septembre sur TF1 aura lieu l'annonce du groupe France qui s'envolera pour le Japon. Le sélectionneur fera le déplacement pour énoncer les noms des 31 heureux élus. Il restera par la suite pour se justifier de ses choix, toujours dans les locaux de TF1, dans le cadre d’une conférence de presse.