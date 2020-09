Toulouse à deux doigts de l'exploit, Farrell voit rouge... Voici les 5 infos du week-end

Toulouse si près de l'exploit à Clermont

Pour le premier match en "Prime Time" le dimanche soir, Toulousains et Clermontois ont offert un magnfique spectacle aux amateurs de ballon ovale. Menés 26-12 et réduits à treize après deux cartons rouges, écopés par Tekori et Arnold, les joueurs d'Ugo Mola ont eu le caractère pour revenir dans la rencontre et même passer devant après un essai d'Antoine Dupont. Malheureseument pour les Rouge et Noir, une réalisation de George Moala a enterré les espoirs de victoire de Toulouse.

Farrell voit rouge

Opposés aux Wasps, ce samedi à l'occasion de la 18e journée de Top 14, les Saracens ont été défaits sur leur pelouse (18-28). Une rencontre qu'ils ont disputée à 14 durant les vingt dernières minutes, après qu'Owen Farrell a écopé d'un carton rouge pour un spectaculaire plaquage haut. Une exclusion inquiétante pour les Sarries à deux semaines du quart de finale européen face au Leinster.

Les All Whites s'imposent face aux All Blacks

Dans cette rencontre de gala entre les joueurs du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande, c’est l’équipe du Sud qui s’est imposé 38-35. Avec pas moins de 10 essais au total, le Sud est allé chercher sa victoire sur la dernière action pour remporter ce 81e match de gala Nord/Sud.

Philippe Escalle n'est plus

Champion de France en 1993 avec le Castres Olympique, l’ancien ailier Philippe Escalle est décédé ce samedi d’une crise cardiaque. Formé à Narbonne, Philippe Escalle a marqué les esprits lors de son passage à Castres où il fut titré champion de France en 1993. Il avait d'ailleurs inscrit un essai contre son club formateur en quart de finale, y laissant son épaule dans l'en-but ainsi que la possibilité de jouer la demie et la finale.

L'affiche de la finale de Pro 14 est connue

Ce sera une finale 100% irlandaise en Pro 14. Le Leinster sera oppose à l'Ulster pour s'offrir le trophée. Les Leinstermen se sont imposés face au Munster 13-3 vendredi soir et l'Ulster est allé chercher sa qualification sur la pelouse d'Edimbourg. Ian Madigan a offert le succés aux siens à la sirène grâce à une pénalité de quarante mètres.