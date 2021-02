Les Bleus quittent la bulle sanitaire, Philip va peut-être rester à Pau… Les 5 infos de ce lundi

Fin de bulle sanitaire pour les Bleus

Alors que les joueurs du XV de France étaient dans une bulle sanitaire depuis le 25 janvier et le début du stage de préparation à Nice, les Bleus sont autorisés à quitter cette bulle pour se ressourcer quelques jours en famille durant cette semaine de relâche où il n’y a pas de journée du 6 Nations. Mais les joueurs n’ont pas l’autorisation de revenir au sein de leurs clubs respectifs et les autorités publiques ont autorisé la Fédération à lâcher les joueurs. En espérant que tout se passe bien.

Matt Philip parti pour rester à Pau ?

Débarqué début décembre dans le Béarn, Matt Philip est en fin de contrat avec la Section Paloise en juin prochain. Le Wallaby, qui était titulaire lors du dernier Rugby Championship, est rapidement devenu un incontournable. Les dirigeants palois chercheraient à lui offrir une prolongation de contrat pour que l’Australien poursuive l’aventure. Le deuxième-ligne australien ne s’est pas encore prononcé mais ne serait pas contre l’idée de continuer sa carrière en France.

Sopoaga arrive au LOU

Selon RMC Sport, l'actuel demi d'ouverture des Wasps, Limo Sopoaga, quittera le club anglais la saison prochaine pour rejoindre le LOU. Arrivé des Highlanders en 2018, l'international néo-zélandais (30 ans, 16 sélections) aura passé deux ans en Angleterre. Le natif de Wellington se serait engagé pour deux saisons et arriverait au LOU dans quelques mois.

L’ASM reprend l’entraînement par groupe de 5

Alors que le centre d’entraînement des Clermontois était fermé depuis mardi dernier en raison de cas de Covid-19, les joueurs de l’ASM ont pu effectuer leur retour sur les pelouses. Par petit groupe de 5 joueurs, les hommes de Franck Azéma ont pu retrouver un semblant d’entraînement collectif après que les derniers tests, effectués samedi, se soient révélés négatifs. L’ASM doit recevoir l’Aviron Bayonnais ce samedi.

Biarritz poursuit sur sa lancée

Initialement prévue jeudi dernier, la rencontre entre Biarritz et Provence Rugby avait lieu hier soir. Au terme d'un match très disputé, le BO a réussi à venir à bout des Aixois sur le score de 29-24 alors que les Biarrots menaient 20-3 à la mi-temps. Malgré le retour des hommes de Fabien Cibray, les Basques enchaînent un 5e succès de rang et continuent de mettre la pression sur Vannes et Perpignan. Provence repart, certes, avec le bonus défensif, mais est toujours à 10 points du 6e.