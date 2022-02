Le XV de France sur le podium mondial... Voici les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

La France dans le top 3 mondial

Le XV de France masculin a grimpé à la troisième place mondiale après sa victoire en Ecosse, samedi, selon le classement publié lundi par World Rugby. Les Bleus, actuels leaders du Tournoi des six nations avec trois victoires en trois matches, ont dominé l'Ecosse (36-17) à Murrayfield et doublent ainsi l'Angleterre, désormais 4e. Ils gagnent donc une place pour s'installer sur le podium, derrière la Nouvelle-Zélande (2e) et les champions du monde sud-africains (1e). Gallois (7e) et Ecossais (8e) échangent leurs places tandis que l'Argentine et le Japon complètent le top 10. A noter que l'Espagne grimpe au 15e rang mondial, juste derrière l'Italie. Les Bleus, dernière équipe invaincue dans le Tournoi des six nations, peuvent encore espérer décrocher leur premier Grand Chelem depuis 2010.

Les Bleus joueront la tournée d'été 2022 au Japon les 2 et 9 juillet

C'est la Fédération Japonaise de rugby qui l'a annoncé ce lundi matin sur ses réseaux sociaux, les Brave Blossoms recevront le XV de France les 2 et 9 juillet pour cette tournée d'été 2022. Après trois matchs à l'été 2021 en Australie, les Bleus de Fabien Galthié se rendront donc au pays du soleil levant pour y affronter le Japon, 10e nation mondiale. Les deux équipes s'affronteront deux fois à une semaine d'intervalle, le 2 juillet pour le premier au Toyota Stadium d'Aichi, le 9 pour le second (le lieu reste à définir). Ce sera la première fois que les tricolores se rendront au Japon pour une tournée d'été. La dernière confrontation entre les deux équipes, qui remonte au 25 novembre 2017 à La Défense Arena, s'était soldée par un match nul 23-23 aux allures de défaite pour le XV de France.

Toulon : Nakarawa et Timani vers la sortie

Le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa (33 ans) ne devrait pas poursuivre l’aventure dans le Var. Arrivé l’été dernier à Toulon, le club ne souhaiterait pas offrir un nouveau contrat à l’ancien joueur du Racing 92 qui a pourtant participé à onze rencontres de Top 14 cette saison. Le RCT ne voudrait pas activer l’année supplémentaire de son deuxième ou troisième ligne Lopeti Timani (31 ans) qui ne devrait donc plus faire partie de l’effectif toulonnais Arrivé l’été dernier en provenance de La Rochelle, il a participé à dix rencontres de Top 14 cette saison.

Montpellier : Sinzelle espéré

Le club héraultais travaille à faire venir le Rochelais Jérémy Sinzelle (31 ans) qui pourrait être contraint de quitter le club maritime comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique vendredi dernier. Montpellier n’est pas le seul club à se renseigner sur les conditions de libération du Rochelais qui est sous contrat jusqu’en juin 2023. En effet, Montpellier doit faire face à la concurrence de Toulon.

Gloucester : l'emblématique ailier Sharples annonce sa retraite à l'âge de 32 ans

Le club de Gloucester a annoncé ce lundi que son ailier international anglais, Charlie Sharples (4 sélections, 2 essais), prenait sa retraite sportive avec effet immédiat à l'âge de 32 ans. Joueur emblématique des Cherry and Whites, il a disputé 275 rencontres avec son club de toujours, inscrivant au total 455 points. Natif de Hong Kong, Sharples évoluait dans l'institution du Gloucestershire depuis ses 14 ans. En 2011, il avait notamment remporté la coupe anglo-galloise. Il devrait désormais occuper un poste d'ambassadeur du club, tout en devenant membre du comité des anciens joueurs.