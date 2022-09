Le WateRugby Eden Park poursuit sa fabuleuse réussite

Ce dimanche, le plus original des festivals de rugby s’est achevé sous un soleil de plomb, qui n’offrait qu’une seule envie : marquer encore plus d’essais pour se rafraîchir dans la Garonne. Et il y en a eu à la pelle des essais, via le tournoi des amateurs, le tournoi des partenaires, le tournoi féminin, le fameux tournoi des légendes avec un plateau exceptionnel d’acteurs qui ont joué certains des moments les plus mythiques de ce sport. Renforcées par une poignée de handballeurs de légende également, le palmarès présent sur la plateforme flottante n’en n’était que plus fou. Pas de l’oie, croisée, sautée, redoublée, les acteurs n’ont pas manqué d’imagination pour aller à dame, ou plutôt à Garonne. Et si la convivialité était le maître mot, comptez sur ces immenses compétiteurs pour pimenter ces oppositions "amicales".

Christian Labit, entraîneur de Carcassonne, a pris part au WateRugbyOther Agency

Pour une ouverture encore plus importante et loufoque, l’organisation s’était même attelée à fabriquer des fauteuils roulants flottants, et aux roues plus épaisses pour que les handicapés prennent part à la fête. On ne croise pas tous les jours un fauteuil roulant qui se jette dans une rivière, ou encore ces derniers se mettre en file indienne pour réaliser la plus originale des mêlées. Au final, le record des 30 000 passages dans le "village" réalisé l’an passé sera largement battu cette édition. Et les files d'attente ne désemplissaient pas souvent devant la dizaine de stands de restauration installés pour l’occasion.

Toujours plus créatif, on peut bien se demander comment Yann Delaigue, l’organisateur de l'événement, pour se réinventer de nouveau. Pourtant il l’assure : "Nous travaillons déjà sur la prochaine édition, avec déjà un paquet d’idées." Vigilance le rendez-vous de la 5e édition risque d’être avancé pour cause de coupe du monde. L’ambition de réaliser l’événement ailleurs qu’à Toulouse reste une hypothèse même si le Quai de la Daurade semble toujours être l’endroit idoine.