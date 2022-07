Le succès du Tournoi des Restaurateurs

Le 26 juin dernier, s’est tenu au stade Jean Bouin, dans le 16 ème arrondissement parisien, le premier "tournoi des restaurateurs". Organisé par le dirigeant de l’association du Stade français Michel Lavigne et le chef cuisinier Christian Etchebest, le tournoi en question a regroupé sur la journée 14 équipes et plus de 150 participants.

A ce sujet, Michel Lavigne expliquait dernièrement sur le site de la Ligue d’Ile de France, partenaire de la compétition : "L’idée du Trophée des Restaurateurs m’est venue en 2019, à la suite du Tournoi des Ambassades que j’avais réalisé avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Japon. Le Covid a freiné mon élan, mais avec Christian Etchebest des Cantines du Troquet, on s’est dit que réunir gastronomie et rugby pourrait plaire au plus grand monde, en plus de permettre aux fournisseurs et aux restaurateurs de se réunir, et d’échanger autour du Rugby à 5". Le Tournoi des Restaurateurs, mixte et "à toucher" devrait logiquement être reconduit l’année prochaine, vraisemblablement à la même époque.